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گورنمنٹ ڈگری کالج ترال میں ڈیجیٹل لٹریسی پر پانچ روزہ آگاہی پروگرام
مقررین نے شرکاء کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں، ڈیجیٹل وسائل کے مؤثر استعمال اور سائبر دنیا میں محفوظ رہنے کے طریقوں سے آگاہ کیا۔
Published : August 18, 2026 at 6:55 PM IST
ترال : ملک میں ڈیجیٹل آگاہی، جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور وزیراعظم کے ’’ڈیجیٹل انڈیا‘‘ وژن کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں کے تحت گورنمنٹ ڈگری کالج ترال میں ڈیجیٹل لٹریسی کے موضوع پر پانچ روزہ آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد طلبہ، اساتذہ اور معاشرے کے دیگر طبقات کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے محفوظ، مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال سے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھا۔
پروگرام کی صدارت گورنمنٹ ڈگری کالج ترال کے پرنسپل جسویندر سنگھ نے کی، جبکہ مختلف کالجوں سے وابستہ پروفیسرز، لیکچررز اور دیگر تعلیمی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے موجودہ دور میں ڈیجیٹل خواندگی کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تعلیم، روزگار، مواصلات، بینکاری، سرکاری خدمات اور روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہوچکا ہے۔
مقررین نے واضح کیا کہ ڈیجیٹل لٹریسی صرف کمپیوٹر یا موبائل فون چلانے تک محدود نہیں، بلکہ اس میں انٹرنیٹ، آن لائن خدمات، ڈیجیٹل ادائیگیوں، سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال بھی شامل ہے۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ ڈیجیٹل دنیا میں دستیاب مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ سائبر سکیورٹی، آن لائن فراڈ، جعلی معلومات اور ذاتی معلومات کے تحفظ سے متعلق ضروری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں۔
پانچ روزہ پروگرام کے دوران شرکاء کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں، آن لائن سہولیات سے استفادے، ڈیجیٹل وسائل کے مؤثر استعمال اور سائبر دنیا میں محفوظ رہنے کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ نوجوان نسل میں ڈیجیٹل مہارتوں کو فروغ دینے اور انہیں ٹیکنالوجی کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ کالج کے پرنسپل جسویندر سنگھ نے پروگرام کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ادارے طلبہ کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔
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انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے پروگرام نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے تقاضوں کو سمجھنے اور اسے مثبت و تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پروگرام میں شریک اساتذہ اور دیگر شرکاء نے ڈیجیٹل خواندگی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے ایسے مزید پروگراموں کے انعقاد پر زور دیا، تاکہ طلبہ اور معاشرے کے دیگر طبقات کو ڈیجیٹل ذرائع کے محفوظ، مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کے حوالے سے مسلسل آگاہی فراہم کی جاسکے۔