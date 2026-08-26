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کولگام میں پانچ مبینہ عسکریت پسند معاون گرفتار: 4 پستول، دستی بم اور 22 کارتوس برآمد
کارروائی میں کولگام پولیس، 9 راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کی 18ویں بٹالین نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔
Published : August 26, 2026 at 10:49 PM IST
کولگام : جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں سکیورٹی فورسز نے مشترکہ کارروائی کے دوران پانچ افراد کو مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کے معاونین کے طور پر گرفتار کرنے اور ان کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کے مطابق کارروائی بدھ کے روز کولگام کے بگام کے باغاتی علاقے میں مشتبہ نقل و حرکت اور عسکری سرگرمیوں سے متعلق موصول ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی۔
کارروائی میں کولگام پولیس، 9 راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کی 18ویں بٹالین نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ سکیورٹی فورسز نے علاقے میں محاصرہ اور تلاشی آپریشن شروع کیا، جس کے دوران پانچ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ حکام کے مطابق گرفتار افراد کے قبضے سے چار 9 ایم ایم پستول، چار میگزین، 22 زندہ کارتوس اور دو دستی بم برآمد کیے گئے۔ سکیورٹی فورسز نے برآمد شدہ اسلحہ اور گولہ بارود کو قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ گرفتار افراد سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ پوچھ گچھ کا مقصد گرفتار افراد کے ممکنہ روابط، مبینہ سرگرمیوں اور علاقے میں موجود کسی بڑے نیٹ ورک سے ان کی وابستگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ کارروائی کے بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے میں تلاشی کا دائرہ مزید وسیع کردیا ہے۔ حکام کے مطابق اس معاملے میں مزید گرفتاریوں اور برآمدگیوں کا امکان ہے۔
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پولیس نے کیس کی تفتیش شروع کردی ہے اور گرفتار افراد سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ برآمد شدہ اسلحہ اور گولہ بارود کہاں سے حاصل کیا گیا، اس کی ترسیل میں کون لوگ ملوث تھے اور آیا گرفتار افراد نے کسی قسم کی مبینہ سہولت کاری کی تھی۔ حکام کے مطابق کیس سے متعلق مزید تفصیلات تحقیقات آگے بڑھنے کے بعد سامنے آنے کا امکان ہے۔