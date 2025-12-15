ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فِش فارم کی انہدامی نے غریب کشمیری کنبے کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ چھین لیا
متاثرہ کے مطابق 10مرلہ اراضی پر قائم فش فارم کو جہاں مسمار کیا گیا وہاں 192کنال سرکاری اراضی لوروں کے زیر استعمال ہے۔
Published : December 15, 2025 at 7:10 PM IST
سرینگر: مدثر احمد ڈار اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ہمراہ13 دسمبر کو اپنے فِش فارم (Fish Farm) کی توڑ پھوڑ کا اذیت ناک منظر دیکھنے کے لیے بارہمولہ پہنچے جہاں وہ اپنی مچھلیوں کو کھانا کھلانے نہیں بلکہ اپنے کمائی کے واحد ذریعے کو منہدم ہونے سے بچانے کے لیے ریونیو (محکمہ مال کے) حکام کے سامنے گڑگڑانے آئے تھے۔
مدثر کے مطابق ان کے والد غلام محمد ڈار نے 15 سال قبل ضلع کے بانڈی پائین نامی علاقے میں 10 مرلہ سرکاری زمین پر فش فارم قائم کیا تھا جس سے وہ برسوں سے اپنے لئے دو وقت کی روٹی جٹا پا رہے تھے۔ مدثر نے دعویٰ کیا کہ ان کے والد نے ایک ایسے گاؤں میں سرکاری اراضی پر فش فارم شروع کیا جہاں 192کنال سرکاری اراضی مقامی باشندوں کے استعمال میں ہے۔ تاہم ان کے مطابق ہفتے کو مقامی ریونیو حکام نے بلڈوزر چلا کر ان کا فارم مکمل طور پر منہدم کر دیا۔ ’’یہ فارم نہ صرف غلام محمد ڈار بلکہ پورے کنبے کی روزی کا واحد ذریعہ تھا۔‘‘
فش فارم کی انہدامی کارروائی کا یہ عمل ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب جموں و کشمیر کے ریونیو ڈیپارٹمنٹ نے سرکاری اراضی پر کاروباری اور صنعتی اسکیمیں شروع کرنے کے لیے کئی ایکڑ اراضی واپس حکومتی تحویل میں لی تاکہ اس اراضی پر صنعتی یونٹس قائم کرکے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔
ادھر، مقامی نائب تحصیلدار، نثار احمد، نے اس انہدامی کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا: ’’انہامی کارروائی ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ ہائی کے احکامات کے عین مطابق انجام دی گئی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی نوجوانوں نے یہاں ایک کھیل کا میدان تعمیر کرنے کی تجویز دی ہے۔
ہائی کورٹ کی جسٹس سندھو ورما اور شاہزاد عظیم پر مشتمل ڈویژن بینچ نے یک رکنی بینچ کے حکمنامے کو برقرار رکھا تھا جس میں کورٹ نے ضلع ترقیاتی کمشنر، بارہمولہ سے تجاوزات ہٹانے کا حکم دیا تھا، تاہم کورٹ نے ڈار سے انہدامی کارروائی سے قبل مچھلیوں کو وہاں سے نکالنے کا بھی حکم دیا تھا۔
مدثر ڈار نے بتایا کہ ان کے والد نے اس فارم کے لیے زمین کو لیز پر لینے یا متبادل اراضی فراہم کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ ان کا روزگار برقرار رہ سکے۔ لیکن، مدثر کے مطابق، ان کی درخواستوں کو نظرانداز کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت میں اپیل دائر کی کہ ان سے اراضی نہ چھینی جائے اور فارم کو منہدم نہ کیا جائے۔
غلام محمد ڈار نے 2 دسمبر کو بارہمولہ کے ڈسٹرکٹ کمشنر کو درخواست دی تھی کہ ان کے فارم کی زمین یا تو انہیں بیچی جائے یا پھر ان سے اسی رقبے کے مطابق زمین لیکر اس اراضی کو ان کے نام کیا جائے تاکہ ان کے خاندان کی معاشی حالت بچ سکے۔
مدثر نے پر نم آنکھوں سے بتایا: ’’یہ فارم میرے کنبے کی روزی کا واحد ذریعہ ہے، جس پر میں نے بہت پیسہ خرچ کرکے محنت لگائی ہے، اور اس کا انہدام نہ صرف مالی نقصان کا باعث بنے گا بلکہ میرے بچوں کو بھی روزگار سے محروم کر دے گا۔‘‘
ریونیو حکام نے سال 2007 میں جموں و کشمیر اسٹیٹ لینڈ (ویسٹنگ آف اونرشپ ٹو دی اوکیوپنٹس) رولز کے تحت زمین کی ملکیت کے لیے درخواست بھی دائر کی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے 2020 میں اس قانون کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد ریونیو حکام نے تمام اراضی کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا۔
اس تمام صورت حال پر عوامی اتحاد پارٹی کے سینئر رہنما نصیر راتھر نے سخت ردعمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ’’حکومت نے صنعتی ترقی کے لیے لاکھوں کنال اراضی بازیاب کی، لیکن ایک چھوٹے فارم کو توڑا گیا جو لوگوں کی روزی کا واحد ذریعہ تھا۔‘‘ ان کے مطابق ’’یہ حرکت ایک غریب کنبے کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے۔‘‘
مدثر نے بتایا کہ ان کے والد نے اپنی 2 مرلہ ملکیتی اراضی پر پانی سے چلنے والی ایک چکی بھی قائم کی تھی اور بعد میں اس زمین کو مچھلی فارم کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا کیا تھا کیونکہ ’’ننگلی نالے سے مسلسل پانی کی فراہمی تھی۔‘‘ مدثر کے مطابق: ’’لیکن اب ہمارا سب سے بڑا ذریعہ روزگار ہم سے چھین لیا گیا ہے۔‘‘
