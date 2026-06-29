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پانزتھ میں مچھلیوں کی اموات کا معاملہ ،ماہرین نے ابتدائی جانچ میں پانی کی آلودگی مچھلیوں کے مرنے کا سبب بتایا
ماہرین نے مقامی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گھریلو فضلاء پالتھین و دیگر گندہ مواد کو پانی میں ڈالنے سے گریز کریں۔
Published : June 29, 2026 at 10:05 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) قاضی گنڈ کے مشہور پانزتھ چشمہ میں حالیہ دنوں مچھلیوں کی اموات کے واقعات سامنے آنے کے بعد شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر (سکاسٹ) نے پیر کے روز پانزتھ گاؤں میں خصوصی آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔
اس موقع پر سکاسٹ کشمیر کے ماہرین کی ایک ٹیم نے پانزتھ چشمہ کا دورہ کیا اور مقامی باشندوں کے ساتھ تفصیلی تبادلۂ خیال کیا۔ ماہرین نے لوگوں کو مچھلیوں کی صحت، پانی کے معیار اور ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ آبی وسائل کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔انہوں نے مقامی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گھریلو فضلاء پالتھین و دیگر گندہ مواد کو پانی میں ڈالنے سے گریز کریں ۔
ماہرین نے مچھلیوں اور پانی کے نمونے بھی حاصل کیے، جنہیں سائنسی تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیجا گیا ہے تاکہ مچھلیوں کی اموات کی اصل وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس عمل میں این ایس پی اے ڈی (این ایس پی اے ڈی ) کے عملے نے بھی حصہ لیا۔واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ماہرین نے مچھلیوں کے نمونے حاصل کئے تھے تاہم ابھی تک اس سلسلہ میں حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے ،جانچ کا سلسلہ جاری ہے اور اصل وجوہات کا پتہ لگانے کے لئے مچھلیوں اور پانی کے نمونے دوبارہ حاصل کئے گئے ۔تاہم ابتدائی جانچ میں پتہ چلا ہے کہ پانی میں آلودگی کے سبب مچھلیوں کی موت ہورہی ہے ۔
آگاہی پروگرام میں اوقاف کمیٹی کے اراکین اور مقامی باشندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے پانزتھ چشمہ کے تحفظ اور اس کی ماحولیاتی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
اس موقع پر ماہرین نے کہا کہ فی الحال گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مچھلیوں کی اموات صرف چشمہ کے نشیبی حصوں (ڈاؤن اسٹریم علاقوں) میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ ابتدائی جانچ سے پتہ چلا کہ آلودگی کے سبب مچھلیوں کی موت ہوئی ہے ۔اس سلسلہ میں گاؤں میں ایک بیداری کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس دوران لوگوں کو پانی کی اہمیت اور اسے صاف و شفاف رکھنے کے لئے تاکید کی گئی تاکہ مچھلیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ، اس بات پر زور دیا گیا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور پنزتھ چشمہ کے ماحولیاتی نظام کو محفوظ رکھا جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس قدرتی ورثے کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔