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اننت ناگ میں پہلی بار ٹرف کرکٹ کا آغاز، ڈے اینڈ نائٹ میچز سے کھلاڑیوں میں جوش و خروش
کھلاڑیوں کو امید ہے کہ ٹرف وکٹ اور فلڈ لائٹس میں کھیلنے کا تجربہ بڑے کھیل مقابلوں میں ان کے کافی کام آئے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 12, 2026 at 4:37 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کرکٹ کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، جہاں اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں پہلی بار "ٹرف وکٹ" (Turf Wicket) پر کرکٹ میچز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ضلع میں ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ مقابلوں کا انعقاد بھی کھلاڑیوں اور شائقین کرکٹ کے لیے ایک نیا تجربہ بن گیا ہے۔
اس سے قبل اننت ناگ میں زیادہ تر کرکٹ "میٹ وکٹ" پر ہی کھیلی جاتی تھی، جس کی وجہ سے مقامی کھلاڑیوں کو ٹرف وکٹ پر کھیلنے کا خاطر خواہ تجربہ حاصل نہیں ہو پاتا تھا۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ جب وہ اعلیٰ سطح کے مقابلوں اور سلیکشن ٹرائلز میں حصہ لیتے تھے، تو ٹرف وکٹ پر کھیلنے کے تجربے کی کمی کے باعث انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
تاہم، اب اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں ٹرف وکٹ کی سہولت دستیاب ہونے سے مقامی کرکٹرز کو اپنی تکنیک بہتر بنانے اور بڑے مقابلوں کے لیے خود کو تیار کرنے کا ایک اہم موقع ملا ہے۔
اننت ناگ میں کرکٹ پریمیئر لیگ کا انعقاد بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جس سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم ہو رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی اور ریاستی سطح کے کھلاڑیوں نے اس پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ضرورت صرف بہتر سہولیات، معیاری کوچنگ اور مناسب مواقع فراہم کرنے کی ہے۔
کھلاڑیوں کو امید ہے کہ ٹرف وکٹ پر مسلسل پریکٹس اور ایسے ٹورنامنٹس کے انعقاد سے ان کی کارکردگی میں نکھار آئے گا اور وہ مستقبل میں بڑے مقابلوں میں بہتر انداز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں گے۔
ڈے اینڈ نائٹ میچز نے بھی مقامی کرکٹ میں ایک نیا جوش پیدا کیا ہے، جہاں شائقین کو فلڈ لائٹس کی روشنی میں کرکٹ سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل رہا ہے۔
کرکٹ محبین کا ماننا ہے کہ اگر نوجوان کھلاڑیوں کو اسی طرح معیاری سہولیات، تربیت اور مسلسل مقابلے فراہم کیے جاتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب اننت ناگ اور جنوبی کشمیر سے باصلاحیت کرکٹرز قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت قائم کر سکیں گے۔
اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں ٹرف کرکٹ کا آغاز نہ صرف مقامی کھیلوں کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے بلکہ یہ ضلع کے نوجوان کرکٹرز کے روشن مستقبل کی جانب بھی ایک امید افزا قدم ہے۔
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