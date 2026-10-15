ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مغل روڈ پر موسم کی پہلی برفباری، ٹریفک کی نقل و حرکت عارضی طور پر بند، برف ہٹانے کا کام جاری

برف کی مکمل صفائی اور نمک پاشی کے کام کے اختتام کے بعد سکیورٹی، ٹریفک حکام مشترکہ طور پر صورتحال کا ازسرنو جائزہ لیں گے۔

First snowfall of the season on Mughal Road, traffic movement temporarily suspended, Urdu News
مغل روڈ پر موسم کی پہلی برفباری، ٹریفک کی نقل و حرکت عارضی طور پر بند، برف ہٹانے کا کام جاری (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2026 at 9:37 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

شوپیان، جموں کشمیر (شاہد ٹاک): وادیٔ کشمیر کے بالائی علاقوں اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں پر موسم کی پہلی اور تازہ برفباری کے فوراً بعد، کشمیر کو صوبہ جموں کے سرحدی ضلع پونچھ سے ملانے والی تاریخی و اسٹراٹیجک لحاظ سے انتہائی اہم 'مغل روڈ' کو احتیاطی تدابیر کے طور پر تمام تر گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔

انتظامیہ اور متعلقہ حکام کے مطابق، پیر پنجال کی پہاڑیوں بالخصوص پوشانہ اور پیر کی گلی کے مقامات پر ہونے والی حالیہ برفباری کے نتیجے میں سڑک پر شدید پھسلن پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حادثات کا خطرہ انتہائی بڑھ گیا ہے۔ مغل روڈ پر تعینات ٹریفک پولیس کے اعلیٰ حکام نے سڑک کی باقاعدہ بندش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناموافق موسمی حالات اور مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کو اولیت دیتے ہوئے فی الحال ہر قسم کی چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

برف ہٹانے کا آپریشن جنگی بنیادوں پر فوری طور پر شروع

اس کے ساتھ ہی، انہوں نے عوام اور مسافروں کو پرزور مشورہ دیا ہے کہ وہ موسم میں مکمل بہتری آنے اور انتظامیہ کی جانب سے اس راستے کو دوبارہ محفوظ قرار دیے جانے تک مغل روڈ پر سفر کرنے سے مکمل گریز کریں۔ سڑک کو دوبارہ کھولنے کے اقدامات کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) کی جانب سے شاہراہ سے برف ہٹانے اور اسے صاف کرنے کا آپریشن جنگی بنیادوں پر فوری طور پر شروع کر دیا گیا ہے، تاکہ متبادل رابطے کو جلد از جلد بحال کیا جا سکے۔

نمک پاشی کا کام بڑے پیمانے پر کیا جا رہا

تاہم، شدید سردی اور مسلسل گرتے ہوئے درجۂ حرارت کی وجہ سے سڑک پر جمی برف کو صاف کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے؛ لہٰذا برف کی مکمل صفائی اور نمک پاشی کا کام ختم ہونے کے بعد ہی سکیورٹی اور ٹریفک حکام مشترکہ طور پر صورتحال کا ازسرنو جائزہ لیں گے اور اس کے بعد ہی گاڑیوں کی آمدورفت کی بحالی سے متعلق کوئی حتمی اور باضابطہ فیصلہ کیا جائے گا۔

First snowfall of the season on Mughal Road, traffic movement temporarily suspended, Urdu News
مغل روڈ پر موسم کی پہلی برفباری، ٹریفک کی نقل و حرکت عارضی طور پر بند، برف ہٹانے کا کام جاری (Photo Credit; ETV BHARAT)

ٹریفک کنٹرول روم سے تازہ صورتحال معلوم کریں

اس دوران، ٹریفک کنٹرول روم نے وادی اور جموں کے مسافروں سے پرخلوص اپیل کی ہے کہ وہ مروجہ گائیڈ لائنز اور ہدایات پر سختی سے عمل پیرا ہوں اور کسی بھی قسم کی زحمت یا پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے اور سفر کا آغاز کرنے سے قبل ٹریفک کنٹرول روم کے ہیلپ لائن نمبروں سے سڑک کی تازہ ترین اور لائیو صورتحال کے بارے میں معلومات لازمی حاصل کر لیں۔

وادیٔ کشمیر اور خطہ پیر پنجال کے درمیان قریبی ذریعہ

جغرافیائی اور سفری نقطۂ نظر سے مغل روڈ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شاہراہ وادیٔ کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیاں کو صوبہ جموں کے پونچھ اور راجوری اضلاع سے جوڑنے والی واحد اور ناگزیر متبادل کڑی ہے، جو صدیوں پرانے راستے پر محیط ہونے کے ساتھ ساتھ وادیٔ کشمیر اور خطہ پیر پنجال کے درمیان قریبی سماجی و اقتصادی رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

پسیاں گرنے یا مٹی کے تودے آنے کی وجہ سے ٹریفک معطل

یہ شاہراہ روایتی اور مصروف ترین سرینگر-جموں قومی شاہراہ (NH-44) کا ایک بہترین اور قابلِ اعتماد متبادل فراہم کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی سرینگر-جموں شاہراہ پر رام بن یا بانہال کے مقامات پر پسیاں گرنے یا مٹی کے تودے آنے کی وجہ سے ٹریفک معطل ہوتی ہے، تو مغل روڈ کی تزویراتی اہمیت وادی کے اندرون اور بیرون ملک رسد اور مسافروں کے لیے دگنی ہو جاتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

وادی میں مسلسل بارشوں سے معمولات زندگی درہم برہم، دریائے جہلم میں سطح آب بڑھنے سے لوگوں میں تشویش

جموں و کشمیر موسم کی اپڈیٹ ہفتہ بھر زیادہ تر خشک رہے گا موسم کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش

ونگام شانگس میں سیلابی خطرے کے خلاف عوام کا احتجاج، انتظامیہ سے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ

جموں کشمیر: موسم میں بہتری، تاہم 48 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش کے امکانات

وادیٔ کشمیر میں بارش، گریز میں تازہ برف باری درج، مزید بارشوں اور گرج چمک کا امکان

رامبن میں آبی نکاسی کا نظام بد حال، بارش کے بعد مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا

جموں و کشمیر موسم کی اپڈیٹ: گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان

TAGGED:

FIRST SNOWFALL IN KASHMIR
مغل روڈ پر موسم کی پہلی برف باری
FIRST SNOWFALL AT MUGHAL ROAD
FIRST SNOWFALL ON MUGHAL ROAD
FIRST SNOWFALL IN JAMMU KASHMIR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.