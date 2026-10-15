ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مغل روڈ پر موسم کی پہلی برفباری، ٹریفک کی نقل و حرکت عارضی طور پر بند، برف ہٹانے کا کام جاری
برف کی مکمل صفائی اور نمک پاشی کے کام کے اختتام کے بعد سکیورٹی، ٹریفک حکام مشترکہ طور پر صورتحال کا ازسرنو جائزہ لیں گے۔
Published : October 15, 2026 at 9:37 AM IST
شوپیان، جموں کشمیر (شاہد ٹاک): وادیٔ کشمیر کے بالائی علاقوں اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں پر موسم کی پہلی اور تازہ برفباری کے فوراً بعد، کشمیر کو صوبہ جموں کے سرحدی ضلع پونچھ سے ملانے والی تاریخی و اسٹراٹیجک لحاظ سے انتہائی اہم 'مغل روڈ' کو احتیاطی تدابیر کے طور پر تمام تر گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔
انتظامیہ اور متعلقہ حکام کے مطابق، پیر پنجال کی پہاڑیوں بالخصوص پوشانہ اور پیر کی گلی کے مقامات پر ہونے والی حالیہ برفباری کے نتیجے میں سڑک پر شدید پھسلن پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حادثات کا خطرہ انتہائی بڑھ گیا ہے۔ مغل روڈ پر تعینات ٹریفک پولیس کے اعلیٰ حکام نے سڑک کی باقاعدہ بندش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناموافق موسمی حالات اور مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کو اولیت دیتے ہوئے فی الحال ہر قسم کی چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
#WATCH || Machil Valley in Jammu and Kashmir’s Kupwara district receives the season’s first snowfall, blanketing the picturesque valley in a fresh layer of snow. #JammuandKashmir #MachilValley #Kupwara #Snowfall https://t.co/q0cK2o2EQ4— All India Radio News (@airnewsalerts) October 15, 2026
برف ہٹانے کا آپریشن جنگی بنیادوں پر فوری طور پر شروع
اس کے ساتھ ہی، انہوں نے عوام اور مسافروں کو پرزور مشورہ دیا ہے کہ وہ موسم میں مکمل بہتری آنے اور انتظامیہ کی جانب سے اس راستے کو دوبارہ محفوظ قرار دیے جانے تک مغل روڈ پر سفر کرنے سے مکمل گریز کریں۔ سڑک کو دوبارہ کھولنے کے اقدامات کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) کی جانب سے شاہراہ سے برف ہٹانے اور اسے صاف کرنے کا آپریشن جنگی بنیادوں پر فوری طور پر شروع کر دیا گیا ہے، تاکہ متبادل رابطے کو جلد از جلد بحال کیا جا سکے۔
نمک پاشی کا کام بڑے پیمانے پر کیا جا رہا
تاہم، شدید سردی اور مسلسل گرتے ہوئے درجۂ حرارت کی وجہ سے سڑک پر جمی برف کو صاف کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے؛ لہٰذا برف کی مکمل صفائی اور نمک پاشی کا کام ختم ہونے کے بعد ہی سکیورٹی اور ٹریفک حکام مشترکہ طور پر صورتحال کا ازسرنو جائزہ لیں گے اور اس کے بعد ہی گاڑیوں کی آمدورفت کی بحالی سے متعلق کوئی حتمی اور باضابطہ فیصلہ کیا جائے گا۔
ٹریفک کنٹرول روم سے تازہ صورتحال معلوم کریں
اس دوران، ٹریفک کنٹرول روم نے وادی اور جموں کے مسافروں سے پرخلوص اپیل کی ہے کہ وہ مروجہ گائیڈ لائنز اور ہدایات پر سختی سے عمل پیرا ہوں اور کسی بھی قسم کی زحمت یا پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے اور سفر کا آغاز کرنے سے قبل ٹریفک کنٹرول روم کے ہیلپ لائن نمبروں سے سڑک کی تازہ ترین اور لائیو صورتحال کے بارے میں معلومات لازمی حاصل کر لیں۔
وادیٔ کشمیر اور خطہ پیر پنجال کے درمیان قریبی ذریعہ
جغرافیائی اور سفری نقطۂ نظر سے مغل روڈ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شاہراہ وادیٔ کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیاں کو صوبہ جموں کے پونچھ اور راجوری اضلاع سے جوڑنے والی واحد اور ناگزیر متبادل کڑی ہے، جو صدیوں پرانے راستے پر محیط ہونے کے ساتھ ساتھ وادیٔ کشمیر اور خطہ پیر پنجال کے درمیان قریبی سماجی و اقتصادی رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
پسیاں گرنے یا مٹی کے تودے آنے کی وجہ سے ٹریفک معطل
یہ شاہراہ روایتی اور مصروف ترین سرینگر-جموں قومی شاہراہ (NH-44) کا ایک بہترین اور قابلِ اعتماد متبادل فراہم کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی سرینگر-جموں شاہراہ پر رام بن یا بانہال کے مقامات پر پسیاں گرنے یا مٹی کے تودے آنے کی وجہ سے ٹریفک معطل ہوتی ہے، تو مغل روڈ کی تزویراتی اہمیت وادی کے اندرون اور بیرون ملک رسد اور مسافروں کے لیے دگنی ہو جاتی ہے۔