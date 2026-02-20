ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا پہلا حصہ اختتام پذیر، ایوان 27 مارچ کو دوبارہ شروع ہوگا
بجٹ سیشن کے دوسرے حصے میں سرکاری اور نجی دونوں طرح کے کئی بلوں پر بحث ہوگی۔
Published : February 20, 2026 at 5:39 PM IST
جموں:(عامر تانترے) جموں و کشمیر اسمبلی نے آج بجٹ سیشن کا پہلا حصہ ٹرانسپورٹ، امور صارفین اور عوامی تقسیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اے آر آئی اور ٹریننگ، یوتھ سروسز اور کھیلوں کے لیے گرانٹ منظور کرتے ہوئے ختم کیا۔
بجٹ سیشن کا آغاز 2 فروری کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی تقریر سے ہوا، اور ایم ایل ایز نے پارٹی لائنوں کو توڑتے ہوئے، ایل جی کی تقریر پر شکریہ کی تحریک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 5 فروری کو بحث کا جواب دیا۔
6 فروری کو عمر عبداللہ، جو کہ وزیر خزانہ بھی ہیں، نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا۔ ایوان نے 7، 9 اور 10 فروری کو بجٹ پر بحث کی اور اسے 10 فروری کو منظور کیا۔
اس کے بعد مختلف محکموں کے تمام وزراء کے گرانٹس کے مطالبات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور منظور کیا گیا۔ 11 فروری کو تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے سب سے پہلے گرانٹس کے مطالبات کو پیش کیا اور سنا۔ گرانٹس اسی دن منظور کی گئیں۔ اس کے بعد 12 فروری کو نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے گرانٹس کے مطالبات کو سنا اور منظور کرایا۔ 13 فروری کو پی ایچ ای، آبپاشی اور فلڈ کنٹرول، جنگلات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے گرانٹس پیش کیں، جن پر اراکین نے بحث کی اور ایوان نے اسے منظور کر لیا۔
تین دن کے وقفے کے بعد، 17 فروری کو ایوان دوبارہ اکھٹا ہوا، اور زراعت، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید ڈار کی باری تھی کہ وہ گرانٹ کا مطالبہ پیش کریں، بحث کو سنیں اور اسے ایوان سے منظور کرائیں۔
18 اور 19 فروری کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ماتحت محکموں کے لیے گرانٹ کے مطالبات پیش کیے گئے اور ان پر تبادلہ خیال کیا گیا اور وزیر اعلیٰ نے 19 فروری کی شام کو بحث کا جواب دیا۔
ستیش شرما کے ماتحت محکموں کے لیے گرانٹ کے مطالبات منظور ہونے کے بعد، اسپیکر نے ایوان کی کارروائی 27 مارچ تک ملتوی کردی، جب رمضان کے مقدس مہینے کے بعد بجٹ اجلاس کے دوسرے حصے کے لیے ایوان دوبارہ شروع ہوگا۔ بجٹ سیشن کے دوسرے حصے میں سرکاری اور نجی دونوں طرح کے کئی بلوں پر بحث ہوگی۔