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پہلا بین الاقوامی فلم فیسٹیول جوں و کشمیر میں اختتام پذیر: وادی کو محض فلمی پس منظر کے بجائے تخلیقی مرکز بنانے کا عزم
عمرعبداللہ نے کہاکہ "دہائیوں تک کشمیر ایک سینما اسکرین کے ذریعے شائقین تک پہنچا۔ اس ہفتے ایک طرح سے وہ اسکرین خود کشمیر واپس آگئی۔
Published : September 10, 2026 at 10:50 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کا پہلا بین الاقوامی فلم فیسٹیول 2026 (آئی ایف ایف جے کے) جمعرات کی رات اس پیغام اور عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا کہ اس خطے کو محض برف سے ڈھکے پہاڑوں اور جھیلوں کی خوبصورتی تک محدود رکھنے کے بجائے ایک ایسی جگہ بنایا جائے جہاں فلمیں لکھی جائیں، بنائی جائیں اور دنیا بھر کے شائقین تک پہنچائی جائیں۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے فلم سازوں پر زور دیا کہ وہ خطے کے مناظر سے آگے دیکھ کر یہاں کے عوام، زبانوں، ادب اور روزمرہ کی کہانیوں کو دریافت کریں۔
دوسری طرف مرکزی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا کہ جموں و کشمیر اب صرف فلموں کے لیے ایک خوبصورت پس منظر (بیک ڈراپ) نہیں رہا بلکہ عالمی سطح پر کہانی کاری کا ایک متحرک حصہ بن کر ابھر رہا ہے۔ چار روزہ اس فیسٹیول کا اختتام سری نگر میں ہوا، جس میں 30 سے زائد ممالک کی تقریباً 120 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ منتظمین کے مطابق فیسٹیول کو 80 سے زائد ممالک سے تقریباً ایک ہزار ایک سو انٹریز موصول ہوئی تھیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے لیے یہ فیسٹیول صرف فلموں کی اسکریننگ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ انہوں نے یہاں آئے فلم سازوں، فنکاروں اور مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ "آپ ہمارے مہمان بن کر آئے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ جموں و کشمیر کے دوست اور اس مقصد کے شراکت دار بن کر لوٹیں گے جسے ہم تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔" انہوں نے یاد دلایا کہ دہائیوں تک کشمیر سینما کے ذریعے ہندوستانی شائقین تک پہنچتا رہا، لیکن اس فیسٹیول کے دوران اس رشتے کا ایک نیا رخ دیکھنے کو ملا جب خطے سے جڑی کلاسک فلموں کو انہی مناظر کے سامنے دکھایا گیا جنہوں نے انہیں مشہور بنایا تھا۔ جنگلی، آرزو، کشمیر کی کلی اور کبھی کبھی جیسی فلمیں جھیل ڈل کے کناروں پر واپس لوٹیں اور پرانی فلمی یادوں کو اسی خوبصورت منظر نامے سے دوبارہ جوڑ دیا۔
عمر عبداللہ نے کہاکہ "دہائیوں تک کشمیر ایک سینما اسکرین کے ذریعے شائقین تک پہنچا۔ اس ہفتے ایک طرح سے وہ اسکرین خود کشمیر واپس آ گئی۔" تاہم انہوں نے صرف ماضی کی یادوں پر انحصار کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ "ہماری تمنا صرف ایک خوبصورت شوٹنگ لوکیشن بننے سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ جموں و کشمیر کو ایک ایسی جگہ بننا ہوگا جہاں سے کہانیاں جنم لیں، صلاحیتیں دریافت ہوں اور فلمیں سوچی اور بنائی جائیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ یہاں کے شہر، قصبے اور گاؤں اپنی زبانوں، موسیقی، ادب، دستکاری، تاریخ اور عام لوگوں کی زندگیوں میں جڑی کہانیاں پیش کرتے ہیں۔ "ہمارے مناظر فلم سازوں کو یہاں لا سکتے ہیں، لیکن ہماری کہانیاں، ہمارے لوگ اور ہمارا پیشہ ورانہ ماحول انہیں بار بار واپس آنے پر مجبور کرے گا۔" عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر اور فلم انڈسٹری کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر زور دیا، تاکہ باہر کے فلم ساز یہاں آئیں اور مقامی فنکاروں کو پیشہ ور افراد کے ساتھ کام کرنے اور بیرونِ ریاست تک پہنچنے کا موقع ملے۔ انہوں نے اس فیسٹیول کو صرف چار روزہ سالانہ تقریب تک محدود رکھنے کے بجائے ایک مستقل پلیٹ فارم بنانے کی تجویز دی جہاں سال بھر اسکریننگ، تربیت اور تعاون کا سلسلہ جاری رہے۔
مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ جموں و کشمیر کا سینما کے ساتھ تعلق ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی اے وی جی سی (اے وی جی سی) پہل کے تحت 15,000 اسکولوں اور 500 کالجوں میں کنٹینٹ کریئیٹرز لیبز قائم کرنے کی تجویز ہے، جس کے لیے 250 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے سنگل ونڈو فلمنگ پرمیشن پورٹل 'انڈین سینما ہب' کا بھی ذکر کیا اور سرمایہ کاروں کو یہاں آنے کی دعوت دی۔
فیسٹیول کے مقابلہ جاتی شعبے کی جیوری میں نامور فلم ساز و سنیماٹوگرافر سنتوش سیون، ڈوروتھی وینر، کیکو بینگ اور ہمانشو شیکھر کھٹوا شامل تھے۔ جیوری ارکان نے کہا کہ انہوں نے تکنیکی باریکیوں کے ساتھ ساتھ فلموں کے مجموعی اثرات، جدت اور تخلیقیت کو ترجیح دی۔ مقامی اداکارہ سادیہ خطیب اور میر سرور نے اس فیسٹیول کو خطے کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ سادیہ خطیب نے کہا کہ ہمارے شہروں میں کبھی تھیٹر نہیں تھا اور آج ہم یہاں ایک مکمل بین الاقوامی فلم فیسٹیول دیکھ رہے ہیں۔ ڈائریکٹر کیپٹن راہل بالی نے کہا کہ شائقین اب کشمیر کو صرف تنازعات کے زاویے سے دیکھ کر تھک چکے ہیں اور وہ دور اب ختم ہو چکا ہے۔
اختتامی تقریب کا اختتام روایتی اور جدید موسیقی کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ ہوا۔ وادی کے مشہور گلوکار گلزار گنائی نے وہاب خار کا صوفیانہ کلام "یار دود نار کھوت" پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ تقریب کے آخر میں معروف گلوکارہ اوشا اتھپ نے اپنے توانائی سے بھرپور نغموں سے شائقین کو جھومنے پر مجبور کر دیا اور فیسٹیول ایک پرمسرت یاد کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔