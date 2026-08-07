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کشمیر میں پہلی بار ایندھن بردار مال گاڑی کی آمد: وادی کے لئے ایندھن کی فراہمی میں ایک تاریخی پیش رفت
اس نظام کے مکمل فعال ہونے کےبعد کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے ہر موسم میں ایندھن کی سپلائی میسر آنے کی توقع ہے۔
Published : August 7, 2026 at 9:25 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) آج یعنی 7 اگست 2026 کو پہلی مرتبہ ایندھن (فیول) لے جانے والی مال گاڑی کامیاب آزمائشی سفر کے تحت کشمیر وادی پہنچ گئی۔ یہ ٹرین اسٹریٹجک ادھم پور-سری نگر-بارہمولہ ریل لنک (یو ایس بی آر ایل ) کے ذریعے وادی میں داخل ہوئی، جس کے ساتھ ہی جموں و کشمیر میں پٹرولیم مصنوعات کی ہر موسم میں محفوظ اور بلا رکاوٹ ترسیل کی راہ ہموار ہو گئی۔
یہ پیش رفت نہ صرف کشمیر کی ریل رابطہ کاری کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے بلکہ توانائی کی فراہمی، اقتصادی سرگرمیوں اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کی صلاحیت کے لحاظ سے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔
اس سے قبل کشمیر میں پٹرول، ڈیزل اور دیگر پٹرولیم مصنوعات زیادہ تر سڑک کے ذریعے آئل ٹینکروں میں لائی جاتی تھیں، تاہم اب پہلی بار مال گاڑی کے ذریعے ایندھن کی آزمائشی ترسیل کامیابی سے انجام دی گئی ہے۔
ایندھن بردار ٹرین نے ادھم پور-سری نگر-بارہمولہ ریل لنک (یو ایس بی آر ایل ) پر سفر کیا، جو دشوار گزار پہاڑی علاقوں، طویل سرنگوں اور بلند پلوں سے گزرتے ہوئے وادی کو براہ راست ملک کے قومی ریلوے نیٹ ورک سے جوڑتا ہے۔ اب تک وادی میں ایندھن کی سپلائی کا زیادہ تر انحصار جموں-سری نگر قومی شاہراہ (NH-44) پر تھا، جو لینڈ سلائیڈنگ، برفباری، مٹی کے تودے گرنے اور خراب موسم کے باعث اکثر بند رہتی ہے۔ ریل کے ذریعے ترسیل سے اس انحصار میں نمایاں کمی آئے گی۔ہر موسم میں بلا رکاوٹ سپلائی ریلوے کے ذریعے پٹرولیم مصنوعات کی ترسیل سے وادی میں پٹرول، ڈیزل اور دیگر ضروری ایندھن کی فراہمی زیادہ مستحکم، محفوظ اور ہر موسم میں ممکن ہو سکے گی، جس سے ایندھن کی قلت کے امکانات کم ہوں گے۔
توانائی کی سلامتی میں اضافہ یہ اقدام کشمیر کی توانائی کی سلامتی (اینرجی سکیورٹی) کو مضبوط بنائے گا اور ہنگامی حالات یا قدرتی آفات کے دوران بھی ایندھن کی مسلسل دستیابی یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ریل کے ذریعے بڑی مقدار میں ایندھن کی ترسیل نسبتاً کم لاگت اور زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اس سے نقل و حمل کے اخراجات کم ہونے، تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے اور صنعت، سیاحت، زراعت و باغبانی سمیت مختلف شعبوں کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔
وہیں ہزاروں آئل ٹینکروں کی آمدورفت میں کمی سے قومی شاہراہ پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، ایندھن کی کھپت میں کمی آئے گی اور فضائی آلودگی میں بھی کمی متوقع ہے۔
سماجی،سیاسی اور تجارتی برادری نے اس قدم کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں پہلی مرتبہ ایندھن بردار مال گاڑی کی کامیاب آزمائشی آمد ،یو ایس بی آر ایل ، منصوبے کی ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ اس سے نہ صرف وادی کی توانائی کی ضروریات کی بروقت اور محفوظ فراہمی ممکن ہوگی بلکہ جموں و کشمیر کے اقتصادی، تجارتی اور اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو بھی نئی مضبوطی ملے گی۔ مستقبل میں اس نظام کے مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے ہر موسم میں قابل اعتماد ایندھن کی سپلائی میسر آنے کی توقع ہے۔