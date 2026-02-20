ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ماہ رمضان کا پہلا جمعہ، مساجد میں روح پرور اور بڑے اجتماعات منعقد
یوں تو رمضان المبارک کا متبرک مہینہ شروع ہوتے ہی مساجد، خانقاہیں اور زیارت گاہیں نمازیوں سے آباد ہوگئیں ہیں۔
Published : February 20, 2026 at 7:44 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : ماہ صیام کے پہلے جمعہ کی مناسبت سے وادی بھر کی مساجد،درگاہوں آور خانقاہوں میں روح پرور اجتماعات کا اہتمام کیا گیا اور فرزندان توحید نے بارگاہ الہی میں سربسجود ہوکر دعائیں مانگیں اور گناہوں کی بخشش کے لیے آہ و زاری کی۔ایسے میں درگاہ حضرت بل اور مرکزی جامع مسجد سرینگر میں دوپہر سے قبل لوگ صفوں میں بیٹھے دروردو ازکار میں محو تھے ۔ جن میں خواتین کی بھی بھاری تعداد شامل تھی۔
یوں تو رمضان المبارک کا متبرک مہینہ شروع ہوتے ہی مساجد، خانقاہیں اور زیارت گاہیں نمازیوں سے آباد ہوگئیں ہیں۔ لیکن صیام کے پہلے جمعے عبادت میں مصلحیوں کی کثیر تعداد دیکھنے کو ملی۔ کیا بڑے ،کیا چھوڑے اللہ تعالی کی خوشنودی، فیض اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے خصوصی عبادات میں مشغول دکھائی دئیے۔ ۔ایسے میں جامع مسجد میں عبادات، ریاضت اور دعائیں مجالس میں محو اہل ایمان کی وجہ سے ایک الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا۔
وہیں ان لوگوں کے دل شاد ہوئے جو دور دراز علاقوں سے جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کی غرض سے آئے تھے ۔جامع مسجد میں ماہ صیام میں نمازیوں کی خوشی دیکھتے ہی بنتی تھی۔ اس موقعے پر لوگوں نے مرکزی جامع مسجد کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن کافی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک ک یہ بابرکت مہینہ جہاں روحانی اعتبار سے اللہ تعالی کی بے پایا رحمتوں ،مغفرتوں اور سعادتوں کا حامل ہے وہیں صبر و استحکام، ہمدردی و غم وخواری اور ایثار کا مہینہ ہے ۔اس بابرکت مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا ہے۔
جامع مسجد میں نماز ادا کرنےکی غرض سے آئے نوید اشرف کہتے ہیں کہ نمازیوں کی خاصی تعداد دیکھ کر دل بے حد خوش ہوا اور عبادت گاہیں بھی اس وقت پر رونق مناظر پیش کررہی ہیں۔انہوں نے کہا اس متبرک مہینے میں امت مسلمہ کو اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہیے اور یہ ایک بہترین موقعہ ہے ہم اپنی اصلاح کریں۔
ادھر میر واعظ مولوی محد عمر فاروق نے تاریخی جامع مسجد میں جمعہ کا پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں اس مبارک مہینے کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مسلمانوں کو صبر، عاجزی، اور سخاوت اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے عبادات میں اضافہ، قرآن کریم سے مضبوط تعلق اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرات کے عمل کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ رمضان تمام مسلمانوں کے لیے امن، خوشی، اور روحانی ترقی کا باعث بنے۔ میرواعظ نے اس بات پر زور دیا کہ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے جس میں روزہ، نماز، تدبر و تفکر، اور قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیمات سے وابستگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ صیام میں جس طرح بندوں کے اعمال اور نیکوں کے اجرو ثواب کو ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔اسی طرح اللہ اپنے روزے دار بندوں کے رزق میں بھی برکت اور دستر خوان پر وسعت عطا کرتا ہے۔اس تمام معاشی اور روحانی پس منظر میں رمضان المبارک کی سماجی اور معاشرتی اہمیت بھی بڑھ جاتی یے۔ روزے کی حالت میں بھوک پیاس پر صبر کرنے والے روز دار کو جہاں بھوک اور روٹی سے محروم انسانوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہیں اس میں اخوت اور غم و گساری کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے ۔
واضح رہے کہ رمضان کا پہلا معاشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرہ عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔