کھیلو انڈیا میں جموں و کشمیر کی خواتین کی ٹیم نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا
جموں وکشمیر کے ضلع بارہمولہ کے خواتین سائیکل سواروں کے ایک گروپ نے ایک قومی تقریب میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
Published : January 12, 2026 at 1:38 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کھیلوں کے بدلتے ہوئے منظر نامے میں نوجوان خواتین کھلاڑی اب کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ آگے ہیں اور کامیابی کی کہانیاں درج کر رہی ہیں، اور ملک بھر میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ برابری کا مقابلہ کر رہی ہیں۔
گزشتہ برسوں میں جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کھیلوں کی سرگرمیاں، کرکٹ سے لے کر مختلف انڈور اور آؤٹ ڈور تک نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ نوجوان خواتین کھلاڑیاں، قومی پلیٹ فارم پر ہندوستان کی نمائندگی کر رہی ہیں۔
ایک تازہ ترین پیشرفت میں شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے سائیکل سواروں کے ایک گروپ نے ایک قومی تقریب میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ خواتین کھلاڑیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔
ذرائع کے مطابق کھیل کے ایک عہدیدار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سائیکلسٹ الفت مشتاق، مہک مشتاق، صوفیہ ہلال، صوبیہ منظور، اور حورعین لون ہریانہ میں منعقدہ کھیلو انڈیا اسمیتا ویمنس لیگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ الفت مشتاق نے 30 کلومیٹر ٹائم ٹرائل میں 10ویں اور 60 کلومیٹر ماس سٹارٹ میں 11ویں پوزیشن حاصل کی۔
صوفیہ ہلال اور صوبیہ منظور نے بالترتیب 7ویں اور 8ویں پوزیشن کے ساتھ شاندار نتائج پیش کیے، جب کہ حورعین لون نے 16ویں پوزیشن کے ساتھ ٹیم کا سر فخر سے بلند کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایونٹ کھیلو انڈیا اسمیتا لیگ میں جموں و کشمیر خواتین کی سائیکلنگ ٹیم کی تاریخی پہلی شرکت کا نشان ہے، جس میں تمام سوار فخر کے ساتھ ضلع بارہمولہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
اہلکار نے کہا کہ محکمہ کھیل کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور انہیں مزید پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے تمام ضروری سہولیات پیدا کر رہا ہے، جہاں وہ مزید کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی نمائندگی کر سکیں۔