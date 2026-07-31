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تاریخی کارنامہ، ماؤنٹ چامسر کانگری کی چوٹی سے پہلی پیراگلائیڈنگ فلائٹ مکمل
"ماؤنٹ خیام تسو میسیف ایکسپیڈیشن" کے دوران ٹیم نے چار چوٹیوں کو کامیابی سے سر کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 31, 2026 at 10:50 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جواہر انسٹی ٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس (JIM & WS) نے پہلگام کے نون ون ہیڈکوارٹر میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران جون اور جولائی 2026 میں مکمل کی گئی دو اہم کوہ پیمائی مہمات اور ہائی آلٹی ٹیوڈ پیراگلائیڈنگ میں حاصل کی گئی تاریخی کامیابیوں کو اجاگر کیا۔
ادارے کے حکام کے مطابق 24 جون سے 8 جولائی تک جاری رہنے والی "ماؤنٹ خیام تسو میسیف ایکسپیڈیشن" کے دوران ٹیم نے چار چوٹیوں، پوائنٹ 5901 میٹر، پوائنٹ 6090 میٹر، پوائنٹ 5944 میٹر اور ماؤنٹ خیام تین کو کامیابی سے سر کیا۔
اس مہم کے دوران تانگ لنگ لا پاس سے پہلی مرتبہ پیراگلائیڈنگ پرواز اور تقریباً 5600 میٹر کی بلندی سے ہائی آلٹی ٹیوڈ پیراگلائیڈنگ فلائٹ بھی کامیابی سے انجام دی گئی، جو ایک تاریخی کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔
حکام نے مزید بتایا کہ 13 جولائی سے 26 جولائی تک جاری رہنے والی "ماؤنٹ چامسر کانگری ایکسپیڈیشن" نے 20 جولائی 2026 کو 6622 میٹر بلند چوٹی کو کامیابی سے سر کیا۔ اس مہم کے دوران ماؤنٹ چامسر کانگری کی چوٹی سے پہلی مرتبہ پیراگلائیڈنگ فلائٹ بھی مکمل کی گئی، جسے ہائی آلٹی ٹیوڈ ایڈونچر اسپورٹس کے میدان میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔
ادارے کے پرنسپل کرنل ہیم چندر سنگھ تھاپا نے کہا کہ یہ کامیابیاں جے آئی ایم اینڈ ڈبلیو ایس کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور اعلیٰ تربیت کی عکاس ہیں۔انہوں نے کہا کہ ان مہمات نے نہ صرف ادارے کی قومی سطح پر ساکھ کو مزید مضبوط کیا ہے بلکہ ملک میں ایڈونچر اسپورٹس کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے کشمیر کے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی توانائی اور صلاحیتوں کو مثبت سمت میں استعمال کرتے ہوئے کوہ پیمائی اور ایڈونچر اسپورٹس سے جڑیں ۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارہ نوجوانوں کو نظم و ضبط، خود اعتمادی، قائدانہ صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے فروغ کے لیے بہترین تربیتی مواقع فراہم کر رہا ہے، جن سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک صحت مند اور مہم جو طرزِ زندگی اختیار کر سکتے ہیں۔
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