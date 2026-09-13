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دیویکا ہاف میراتھن: پہلی ہاف میراتھن میں ہزاروں شہریوں کی ریکارڈ شرکت
ادھم پور میں پہلی دیویکا ہاف میراتھن میں بڑے پیمانے پر شرکت
Published : September 13, 2026 at 9:40 AM IST
ادھم پور، جموں وکشمیر (اشیش دت): دیویکا ہاف میراتھن کا پہلا ایڈیشن آج ادھم پور میں زبردست جوش و خروش اور کھیلوں کے جذبے کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ بھارتی فوج کے تعاون سے منعقدہ اس تقریب میں تین کیٹیگریز — 21 کلومیٹر، 10 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کی دوڑ میں تقریباً 1,000 رنرز (دوڑنے والوں) نے شرکت کی۔
میراتھن کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ادھم پور منگا شیرپا، میجر جنرل سمت مہتا (وی ایس ایم، جی او سی 71 سب ایریا) اور چنانی حلقہ کے ایم ایل اے بلونت سنگھ منکوٹیا نے کیا۔ مختلف عمر کے گروپوں سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پوری تقریب کے دوران زبردست جوش، توانائی اور عزم کا مظاہرہ کیا۔
میراتھن نے فٹنس، صحت مند زندگی اور عوامی شرکت کے پیغام کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دریائے دیویکا کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس تقریب نے بھارتی فوج اور ادھم پور کے عوام کے درمیان مضبوط برادری اور باہمی تعاون کے جذبے کو بھی ظاہر کیا۔
میراتھن کے اختتام پر، تمام کیٹیگریز میں کامیابی سے دوڑ مکمل کرنے والے شرکاء کو ان کی شاندار کارکردگی اور شرکت کے اعتراف میں میڈلز (تمغے) پیش کیے گئے۔ دیویکا ہاف میراتھن کے پہلے ایڈیشن کا کامیاب انعقاد ادھم پور کے کھیلوں کے کلچر کے لیے ایک نیا سنگِ میل ہے، جس نے پورے شہر میں توانائی، اتحاد اور جوش و خروش کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔