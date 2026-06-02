جموں کشمیر کے 144حجاج کرام پر مشتمل پہلا قافلہ آج سرینگر پہنچ رہا ہے

جموں کشمیر کے 144حجاج کرام پر مشتمل پہلا قافلہ آج سرینگر پہنچ رہا ہے
حجاج کی واپسی کا سلسلہ آج سے باظابطہ طور پر شروع ہو رہا ہے۔ پروازیں دو سے چار جون کے درمیان سرینگر پہنچیں گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 2, 2026 at 8:55 AM IST
سرینگر (پرویز الدین ): جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ آج یعنی دو جون سے شروع ہو رہا ہے۔ ایسے میں 144 حجاج پر مشتمل پہلی پرواز دوپہر ایک بجکر 15 پر سرینگر پہنچ رہی ہے۔ پہلے قافلہ میں 74 مرد اور 70 خواتین حجاج کرام شامل ہیں۔
جموں وکشمیر حج کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پہلی تین پروازیں نوٹم پابندیوں اور بھاری بوجھ کے جانے والے طیاروں سے متعلق آپریشننل ہدایات کی وجہ سے احمد آباد سے سامان بذریعہ سڑک سرینگر پہنچایا جائے گا جبکہ امیگریشن اور کسٹم کلیئرنس احمد آباد میں ہی مکمل کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر حاجی کو سات کلو گرام تک کے ایک ہینڈ بیگ کی اجازت ہوگی ۔سرینگر جانے والی پروازوں کے لیے چیک ان سامان فی حاجی پانچ کلو گرام تک محدود کر دیا گیا ہے ۔
ادھر جموں کشمیر حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے سے بات چیت کے دوران کہا کہ حجاج کی واپسی کا سلسلہ آج سے باظابطہ طور پر شروع ہو رہا ہے۔ وہیں پروازیں دو سے چار جون کے درمیان سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حجاج کی آمد کے سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں جبکہ اس دوران انہوں نے عازمین کے اہل خانہ سے اپیل کی ہے کہ وقت پر سرینگر ہوائی اڈے پر پہنچ جائیں اور اندر جانے کے لیے حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر انٹری پاس ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ انہیں کسی بھی مشکلات کا سامان نہ کرنا پڑے۔
واضح رہے کہ حج 2026 کے لیے جموں وکشمیر سے کل4704 حجاج کرام سفر محمود پر گئے ۔ سال 2023 میں جموں و کشمیر سے 12,000 افراد نے حج کا فریضہ انجام دیا ۔ جبکہ سال 2024 میں یہ تعداد 7,800 تھی۔ اسی طرح حج 2025 کے لیے 8100 حج سیٹوں پر کُل 4300 حج درخواستیں جمع کی گئیں تھیں وہیں اب امسال یعنی حج 2026 میں 7900 کوٹے پر محض 4704 افراد کو جموں و کشمیر سے سفر محمود پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی ۔