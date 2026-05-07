آپریشن سندور کی پہلی سالگرہ: موت اور تباہی کے ایک سال بعد پونچھ کے جامعہ ضیاء العلوم میں زندگی آگے بڑھ رہی ہے
پونچھ کے مدرسہ جامعہ ضیاء العلوم میں پاکستانی فوج کی جانب سے فائر کیا گیا ایک گولہ گرا تھا جس میں جانی نقصان ہوا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 7, 2026 at 10:55 AM IST
جموں (عامر تانترے): مدرسہ جامعہ ضیاء العلوم پونچھ کے کونے کونے سے تقریباً 500 طلبہ کی تلاوت قرآن کی آواز یہاں گونجتی رہتی ہے۔ لیکن ایک سال پہلے مدرسہ کے اندر ایک بارودی گولہ گرا، جس کے بعد خاموشی طاری ہوگئی۔ اس میں جامعہ کا ایک استاد جاں بحق ہوگیا جبکہ چار طلبہ زخمی ہوگئے تھے۔
گزشتہ سال ہندوستان کے آپریشن سندور میں پاکستان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا اور پاکستان جوابی کارروائی کر رہا تھا۔
پیر پنجال کے علاقے کے سب سے بڑے دینی درسگاہ کے کیمپس کے اندر گولہ گرنے کی بھیانک آواز نے چاروں طرف خوف و ہراس پھیلا دیا اور زخمی طلباء مدد کے لیے پکارنے لگے۔
جب زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال پونچھ لے جایا جا رہا تھا تو گولے کا ایک سپلنٹ لگنے سے زخمی ہوئے قاری محمد اقبال اپنے دائیں ہاتھ کو گردن کے دائیں طرف مضبوطی سے رکھے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ وہ ایک گاڑی کے اندر بیٹھے اور بی جے پی لیڈر پردیپ کمار انہیں اسپتال لے گئے۔ اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاکر صرف ایک گھنٹہ کے اندر قاری محمد اقبال زندگی کی جنگ ہار گئے اور مدرسہ میں سناٹا پسر گیا۔
یہ گولہ مدرسہ کیمپس میں اس وقت گرا جب فجر کی نماز کے بعد ناشتہ سے فارغ ہو کر جامعہ ضیاء العلوم کے طلباء اور اساتذہ اپنے مذہبی فرائض کے ساتھ ساتھ کلاس ورک کی تیاری کر رہے تھے۔
ضلع پونچھ کے شہری علاقوں پر پاکستانی فورسز کی گولہ باری سے مجموعی طور پر 14 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کی کارروائی کا زیادہ اثر پونچھ قصبے میں ہوا جہاں چھ اور سات مئی 2025 کی درمیانی رات کو ہندوستانی مسلح افواج کی جانب سے آپریشن سندور شروع کرنے کے بعد 11 افراد مارے گئے تھے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، جامعہ ضیاء العلوم کے قاری جمیل احمد نے کہا کہ وہ نہیں بھول سکتے کہ پچھلے سال ان کے ساتھ کیا ہوا۔
جمیل احمد جامعہ میں اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں گولہ گرا تھا۔ جمیل احمد نے بتایا کہ جب یہ سب ہوا تو قاری محمد اقبال اپنے کمرے کے اندر تھے اور عمارت کا دوسرا حصہ زیر تعمیر تھا، گولے کا ایک سپلنٹ دروازے سے چیر کر قاری صاحب کو لگا لیکن اس کے باوجود وہ خود ہی نیچے اترے اور گاڑی کے اندر بیٹھ گئے اور ایک گھنٹے کے اندر وہ انتقال کر گئے۔ انھوں نے 25 سال تک جامعہ کی ناقابل فراموش خدمت کی۔
قاری جمیل نے کہا کہ "اس منحوس دن کو یاد رکھنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہمیں لڑکوں کے مدرسے سے 500 طلباء اور لڑکیوں کے مدرسے سے 500 طالبات کو ان کی حفاظت کے لیے سورنکوٹ منتقل کرنا پڑا۔ چیزیں تازہ لگتی ہیں لیکن زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور آج یہ ادارہ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔"
اس سانحہ کے بعد مدرسہ 10 دن سے زیادہ بند رہا اور طلباء ایل او سی کے پار سے گولہ باری نہیں ہونے کی یقین دہانی کے بعد واپس آئے۔
ادارے کے ایک اور استاد، جن کا نام بھی جمیل احمد ہے، دھماکے سے دو منٹ قبل قاری محمد اقبال کے کمرے سے نکلے تھے، انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "میں اور دو مزید اساتذہ نے قاری اقبال کے کمرے میں ناشتہ کیا اور نیچے کی طرف چلے گئے جب گولہ گرا۔ ہمیں کبھی معلوم نہیں تھا کہ یہ قاری صاحب کا ہمارے ساتھ آخری کھانا ہو گا۔ وہ مشکل وقت تھا اور ہمیں یقین ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز دوبارہ نہیں ہوگی۔"
جامعہ ضیاء العلوم پونچھ شہر کے ان کئی علاقوں میں سے ایک تھا جہاں گولے گرے تھے اور تباہی مچی تھی۔ جامعہ پر گولہ باری کے وقت بی جے پی لیڈر پردیپ کمار ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے جامعہ کے طلباء کی اس نازک وقت میں مدد کی تھی۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے پردیپ کمار نے یاد کیا کہ اس دن کیا ہوا تھا اور انھوں نے کس طرح قاری محمد اقبال اور زخمی طلباء کو اسپتال پہنچایا۔
بی جے پی لیڈر نے کہا، " گولہ باری شروع ہونے کے بعد میں آدھی رات سے ہی گھوم رہا تھا جب مجھے جامعہ ضیاء العلوم کے سربراہ سید احمد حبیب جو کہ اسکول میں میرے ہم جماعت رہ چکے ہیں، کا فون آیا اور میں جامعہ پہنچا۔ ہم نے زخمی قاری اقبال اور دیگر طلباء کو ایمبولینس کے اندر ڈال کر اسپتال پہنچایا۔ 45 منٹ کے اندر قاری اقبال نے آخری سانس لی۔"
انھوں نے مزید کہا کہ، "مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سابقہ زندگی میں کوئی تعلق تھا کہ قاری اقبال جیسی عظیم روح نے میری بانہوں میں شہادت پائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ، گزشتہ سال جو کچھ ہوا اس کے زخم ابھی تک تازہ ہیں اور ہماری یادوں سے مٹ نہیں سکتے۔"
جامعہ ضیاء العلوم کے چار زخمی طلبہ ادارے میں واپس آگئے ہیں اور دیگر طلبہ کے ساتھ وہ بنیادی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھلے ہی ان کے زخم نظر نہیں آتے لیکن وہ صدمہ ان کے لیے روز روشن کی طرح تازہ ہے۔
