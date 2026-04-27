ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں پولیس پر فائرنگ کا دعویٰ، بدنام زمانہ گینگسٹر کا ساتھی زخمی
پولیس کا دعویٰ ہے کہ اپنے دفاع میں کی گئی جوابی کارروائی میں ایک بدنام زمانہ گینگگسٹر زخمی ہو گیا۔
Published : April 27, 2026 at 6:58 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے جموں ضلع میں اتوار کے روز پولیس اور مشتبہ افراد کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک بدنام زمانہ گینگسٹر کا ساتھی زخمی ہو گیا جب کہ دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب رہا۔
پولیس بیان کے مطابق انہیں مخصوص خفیہ اطلاع ملی کہ معروف گینگسٹر اور منشیات اسمگلر ابھی نیت سنگھ عرف ناگی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میراں صاحب علاقے میں موجود ہے۔ بعد ازاں پولیس اسٹیشن میراں صاحب کی ایک خصوصی ٹیم نے علاقے میں ناکہ بندی کر کے جال بچھایا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ابھی نیت سنگھ عرف ناگی، جو 13 سے زائد مقدمات میں مطلوب ہے اور جس کے خلاف اقدام قتل، ہنگامہ آرائی اور اسلحہ اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات درج ہیں، نے ناکہ توڑنے کی کوشش کی۔ پولیس کی جانب سے روکنے پر ملزمان نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ناکہ توڑنے کی کوشش کی اور پولیس پارٹی پر فائرنگ بھی کی۔ اس دوران ان کی موٹر سائیکل بے قابو ہو گئی۔
پولیس کا دعویٰ ہے کہ اپنے دفاع اور عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جوابی کارروائی کی گئی، جس کے بعد دونوں ملزمان موٹر سائیکل چھوڑ کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے لگے۔ پولیس نے ان کا پیچھا کیا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ تلاشی کے دوران ایک ملزم نہر میں زخمی حالت میں پایا گیا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جب کہ دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ پولیس نے فرار ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔
