کولگام میں سی آر پی ایف پر حملہ، کئی اہلکار زخمی

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کولگام میں سی آر پی ایف پر حملہ، کئی اہلکار زخمی
یہ حملہ عین اسوقت ہوا جب علاقے میں لیفٹننٹ گورنر کی موجودگی سے کڑے سیلیورٹی انتظامات تھے۔
Published : November 11, 2026 at 3:00 PM IST
کولگام: (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں بدھ کی دوپہر نوپورہ آکھرن میں عسکریت پسندوں نے سی آر پی ایف کی ایک ٹکڑی پر اس وقت فائرنگ کی جب جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا علاقہ کے دورے پر تھے۔ واقعہ میں سی آر پی ایف کے تین اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ جنہیں فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا ہے۔ ذرائع نے ایٹی وی بھارت کو بتایا کہ ایک شدید زخمی اہلکار کو بعد میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اننت ناگ میڈیکل کالج سے سرینگر کے92 بیس اسپتال میں منتقل کیا گیا۔
سی آر پی ایف کے ترجمان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "کشمیر کے کولگام میں سی آر پی ایف کی ایک چوکی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ تین اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے آپریشن جاری ہے، اور ہم زخمیوں کو ہر ممکن علاج فراہم کر رہے ہیں،"۔
معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے جنہوں نے اندھادھند فائرنگ کے بعد راہ فرار اختیار کی۔ انکی تلاش کیلئے ایک وسیع علاقے کو گھیرے میں لیا گیا ہے۔ مقامی پولیس اور فوجی و نیم فوجی اہلکاروں نے جائے واردات کی طرف جانے والی سبھی سڑکوں پر راہگیروں اور گاڑیوں میں سفر کرنیوالوں کی تلاشی شروع کی ہے تاہم حملہ آوروں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، فائرنگ کا نشانہ سی آر پی ایف کی 46ویں بٹالین کی ایک پارٹی تھی، جو نوپورہ آکھرن علاقے میں موجود تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سکیورٹی فورسز کی اضافی نفری فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا۔
زخمی اہلکاروں کی شناخت کی گئی ہے۔ انکا تعلق آسام، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش ریاستوں کے ساتھ ہے۔ کم از کم ایک اہلکار کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن ایک اور اہلکار کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔
یہ ایک طویل توقف کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں پر کیا جانیوالا حملہ ہے جبکہ اننت علاقے میں گزشتہ کئی ماہ سے کوئی دہشت گردانہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے اس ماہ کے اوائل میں سرینگر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا تھا جس میں سلامتی صورتحال کے مختلف پہلووں کی جانچ کی گئی تھی۔ جموں و کشمیر میں داخلی سلامتی کا انتظام لیفٹننٹ گورنر کے ماتحت ہے اور منتخب شدہ حکومت، جس کی قیادت عمر عبداللہ کررہے ہیں، کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جموں و کشمیر پولیس بھی عمر عبداللہ حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ عمر عبداللہ کا استدلال ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے یونین ٹریٹری میں حالات بہتر نہیں ہورہے ہیں۔ مرکزی حکومت دعویٰ کررہی ہے کہ جموں و کشمیر میں سلامتی صورتحال میں بہتری واقع ہوئی ہے۔ حال میں میں پولیس کے انسپکٹر جنرل نے کہا کہ اب کشمیر میں محض ایک مقامی دہشت گرد باقی رہا ہے۔
جنونی کشمیر میں ہوا آج کا پرتشدد واقعہ اسلئے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ علاقے میں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا موجود تھے جس کی وجہ سے پورے علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے۔
پولیس اور دیگر سکیورٹی ادارے واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ مزید تفصیلات اور حقائق کی تصدیق کی جا رہی ہے۔