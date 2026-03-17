سیاحتی مقام پہلگام میں ہولناک آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، سیاح محفوظ
ریسکیو آپریشن کے دوران ہوٹل میں موجود سیاحوں کے ساتھ ساتھ عملہ کو بھی بحفاظت باہر نکال کر محفوظ مقام منتقل کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 17, 2026 at 1:59 PM IST
پہلگام ( فیاض لولو ) : وادی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں واقع "آسل ریزورٹس" نامی ایک ہوٹل میں دوران شب اچانک آگ بھڑک اٹھی جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ لگنے کے باعث ہوٹل میں مقیم سیاحوں اور عملے میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی، تاہم بروقت کارروائی اور منظم ریسکیو آپریشن کے نتیجے میں ہوٹل میں پھنسے سبھی افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ وہیں اس بیچ فائر ٹینڈرز کی گاڑی کی زد میں آکر ایک اور ہوٹل کے منیجر کی موت واقع ہو گئی۔
اطلاعات کے مطابق آگ اچانک بھڑک اٹھی جس نے آناً فاناً ہوٹل کی پوری عمارت کو اپنی زد میں لے لیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جموں و کشمیر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور جموں و کشمیر پولیس کے اہلکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کر دی۔
ریسکیو آپریشن کے دوران مقامی لوگوں نے بھی امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے نتیجے میں ہوٹل میں موجود تمام سیاحوں اور ملازمین کو بحفاظت باہر نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ حکام کے مطابق کسی بھی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے، جبکہ تمام سیاحوں کو قریبی ہوٹلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کے قیام کا مناسب انتظام کیا گیا ہے۔
تاہم، اس ہولناک آتشزدگی کے نتیجے میں ہوٹل کو بھاری مالی نقصان پہنچا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہوٹل کے تینوں بلاک مکمل طور پر خاکستر ہو گئے ہیں، جس سے کروڑوں روپے مالیت کی املاک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔
حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں اور اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ متعلقہ ادارے واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ کا پتہ چلایا جا سکے۔
دریں اثناء، فائر اینڈ ایمرجنسی کی گاڑی کی زد میں آکر ایک مقامی ہوٹل کے منیجر کی موت واقع ہو گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق فائر اینڈ ایمرجنسی گاڑی ریورس ہونے کے دوران ایک مقامی شہری کو ٹکر لگی جس کے سبب وہ شدید زخمی ہو گیا اور اسے فوری طور پر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہاں موجود ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسپتال پہنچانے سے قبل ہی اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔
