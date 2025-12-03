ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر کے بالائی جنگلات میں آگ، مقامی آبادی میں خوف کی لہر
جنوبی کشمیر میں خشک سالی، بارشوں کی کمی اور تیز ہوائیں اب بھی جنگلات میں آگ بھڑکنے کے بڑے عوامل ہیں۔
Published : December 3, 2025 at 7:25 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): گزشتہ شب جنوبی کشمیر کے مختلف بالائی علاقوں میں جنگلات میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے مقامی آبادی میں خوف و تشویش کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ خدشہ لاحق ہے کہ کہیں پچھلے برس کی طرح اس سال بھی جنگلاتی آگ کے واقعات میں اضافہ نہ ہو جائے۔
محکمہ جنگلات کے مطابق اگرچہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس برس جنگلاتی آتشزدگی کے واقعات میں کچھ کمی ضرور ریکارڈ کی گئی ہے، تاہم جاری خشک سالی، بارشوں کی کمی اور تیز ہوائیں اب بھی جنگلات میں آگ بھڑکنے کے بڑے عوامل ہیں، جو قدرتی ماحول اور انسانی بستیوں دونوں کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔
گزشتہ چند دنوں کے دوران جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے دمحال ہانجی پورہ کے جنگلات، جبکہ اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں گڈول، ماگام اور پیرو کے پہاڑی ڈھلوانوں سے اٹھتے دھوئیں نے شدید آگ کی شکل اختیار کر لی۔ اس صورتحال کے پیش نظر محکمہ جنگلات، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور مقامی رضاکاروں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بروقت مداخلت کی اور مسلسل محنت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔
محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ خشک پتوں اور سوکھی جھاڑیوں کا ڈھیر، ساتھ ہی تیز رفتار ہوائیں آگ کے پھیلاؤ میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف قیمتی جنگلات بلکہ حیاتیاتی تنوع (بایو ڈائیورسٹی) بھی سنگین خطرے سے دوچار رہتی ہے۔
محکمے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ خشک پتوں میں خودبخود چنگاری بھڑکنا ایک وجہ ہوسکتی ہے، لیکن انسانی لاپرواہی کے امکانات کو بھی کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
جنوبی کشمیر کے کنسرویٹر آف فارسٹ، سید ندیم حسین نے جنگلاتی آگ کے مسلسل واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلات ہمارا قومی اثاثہ ہیں اور ان کی حفاظت ہر شہری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
انہوں نے جنگلات کے قریب رہنے والے لوگوں سے خصوصی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سردیوں کے موسم میں جنگلی علاقوں میں آگ جلانے سے گریز کیا جائے اور کوئی بھی جلتی ہوئی شے کھلے میں نہ پھینکی جائے، کیونکہ معمولی چنگاری بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔
سید ندیم حسین نے مزید کہا کہ جنگلات میں آگ نہ صرف قدرتی ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ پہاڑی ڈھلوانوں کی مضبوطی، آبی وسائل اور زیرِ آبادی کے تحفظ کے لیے بھی سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے۔"
انہوں نے عوام سے تاکید کی کہ جنگلات میں کسی بھی مشتبہ سرگرمی، دھوئیں کے آثار یا آگ کی شعاع نظر آنے کی صورت میں فوراً محکمہ جنگلات کو مطلع کریں تاکہ بروقت کارروائی کے ذریعے بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔
محکمہ جنگلات نے مزید کہا ہے کہ حالات پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ٹیمیں الرٹ پر ہیں۔
