جموں-سرینگر قومی شاہراہ این ایچ-44 پر ایل پی جی سے بھرے ٹینکر میں آتشزدگی، آمد ورفت متاثر، بڑا حادثہ ٹل گیا

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جموں-سرینگر قومی شاہراہ این ایچ-44 پر ایل پی جی سے بھرے ٹینکر میں آتشزدگی، آمد ورفت متاثر، بڑا حادثہ ٹل گیا
حکام اور عینی شاہدین کے مطابق، ٹینکر کے ایک ٹائر سے اچانک شعلے بھڑک اٹھے۔
Published : August 4, 2026 at 6:06 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں وکشمیر کے ضلع رامبن میں منگل کے روز جموں-سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) پر ضلع رامبن کے چندرکوٹ علاقے میں ایک بڑا حادثہ اس وقت ٹل گیا جب جموں سے سری نگر جا رہا مائع پیٹرولیم گیس (ایل پی جی) سے بھرا ٹینکر اچانک اس کے ایک ٹائر میں آگ لگنے کے باعث حادثے کی زد میں آنے سے بال بال بچ گیا۔
حکام اور عینی شاہدین کے مطابق، ٹینکر کے ایک ٹائر سے اچانک شعلے بھڑک اٹھے، جس سے مصروف قومی شاہراہ پر سفر کرنے والے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی افراد فوری طور پر موقع پر پہنچے اور متعلقہ حکام کو اطلاع دی۔
سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اور محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی۔ اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پالیا، اس سے پہلے کہ شعلے گیس سے بھرے ٹینکر تک پہنچتے، جس کے نتیجے میں ایک بڑے سانحے کا خدشہ ٹل گیا۔
آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران قومی شاہراہ پر ٹریفک کچھ دیر کے لیے متاثر رہی، تاہم آگ پر مکمل قابو پانے کے بعد ٹریفک کی آمدورفت بحال کر دی گئی۔
حکام نے بتایا کہ مقامی لوگوں، سی آر پی ایف اہلکاروں اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی کے باعث کسی بھی قسم کے جانی یا مالی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ آگ لگنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں، تاہم ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ ٹائر کے زیادہ گرم ہونے کے باعث لگی۔