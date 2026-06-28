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لاسی پورہ انڈسٹریل ایریا میں آتشزدگی، آگ پر قابو پا لیا گیا
ایک فیکٹری کے مالک نے بتایا کہ نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔
Published : June 28, 2026 at 1:05 PM IST
پلوامہ: جموں و کشمیر کے پلوامہ میں واقع لاسی پورہ انڈسٹریل ایریا (IGC)، جو وادی کشمیر کا سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے اور جہاں تقریباً 500 صنعتی یونٹس کام کر رہے ہیں، میں اتوار کی صبح ایک پلائی ووڈ فیکٹری میں اچانک آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہوگیا، جب کہ مشینری کو بھی جزوی نقصان پہنچا۔
عینی شاہدین کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ صبح تقریباً چھ بجے قاظم پلائی ووڈ فیکٹری میں پیش آیا۔ واقعے کے فوراً بعد فیکٹری کے مزدوروں نے امدادی کارروائی شروع کی، جس کے بعد محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیمیں موقعے پر پہنچیں اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پالیا، جس سے آگ کو دیگر حصوں میں پھیلنے سے روک لیا گیا۔
فیکٹری کے مالک محمد سلیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں مزدوروں کی جانب سے آگ لگنے کی اطلاع ملی، جس پر وہ فوری طور پر موقعے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی کی بدولت بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا۔
انہوں نے بتایا کہ مجموعی نقصان کا تخمینہ ابھی لگایا جا رہا ہے اور آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر پلوامہ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
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