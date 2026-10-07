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اننت ناگ کے قاضی محلہ میں آتشزدگی، پانچ رہائشی مکانات متاثر، ایک شخص زخمی
فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا عملہ فائر ٹینڈرز کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا، مقامی لوگوں کی مدد سےآگ بجھانے کی کوشش کی گئی
Published : October 7, 2026 at 11:26 AM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب پیش آنے والے ایک آتشزدگی کے واقعے میں پانچ رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ ایک شخص معمولی طور پر جھلس کر زخمی ہوگیا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اننت ناگ کے قاضی محلہ علاقے میں پیش آیا، جہاں رات کے وقت اچانک ایک رہائشی مکان سے آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آس پاس کے مکانات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر مقامی لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے فوری طور پر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو اطلاع دی۔
اطلاع موصول ہوتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا عملہ فائر ٹینڈرز کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا اور مقامی لوگوں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی۔ کافی کوششوں کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا گیا اور صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔
حکام کے مطابق آتشزدگی کے نتیجے میں مجموعی طور پر پانچ رہائشی مکانات متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ایک شخص آگ بجھانے یا دیگر امدادی کارروائیوں کے دوران معمولی طور پر جھلس کر زخمی ہوا۔ زخمی شخص کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔
حکام نے بتایا کہ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم آگ کے باعث متاثرہ مکانات اور ان میں موجود املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی لوگوں نے بروقت کارروائی پر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور دیگر متعلقہ اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔
دریں اثنا آگ لگنے کی اصل وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے واقعے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی آتشزدگی کی اصل وجہ اور مالی نقصان کی تفصیلات سامنے آسکیں گی۔
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واقعے کے بعد مقامی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، جبکہ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔