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جموں کی نہرو مارکیٹ میں بھیانک آتشزدگی، بارہ دکانیں جل کر خاکستر؛ کٹھوعہ میں بھی پیش آیا آتشزدگی کا واقعہ

راحت کاری عملے اور مقامی پولیس کے مطابق، ان حادثات میں کسی بھی شہری کے زخمی یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

Fire engulfs Jammu's Nehru Market, guts around 12 shops; blaze in Kathua, Urdu News
جموں کے گودام میں آگ (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 9, 2026 at 7:16 AM IST

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جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں میں اتوار کی شام آگ لگنے کے دو الگ الگ خوفناک واقعات پیش آئے ہیں، جن کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کی املاک جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ ان واقعات میں ایک تجارتی گودام اور سائنس کالج کے قریب واقع ایک رہائشی مکان کی چھت شدید متاثر ہوئی، تاہم خوش قسمتی سے دونوں حادثات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

ان دونوں واقعات کی تفصیلی اور ترتیب وار رپورٹ درج ذیل ہے:

پہلا واقعہ: گودام میں بھیانک آگ اور فائر فائٹرز کی طویل جدوجہد

جموں کے ایک مصروف تجارتی علاقے میں واقع ایک بڑے گودام میں اتوار کی شام اچانک آگ نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آسمان پر دھویں کے سیاہ بادل چھا گئے۔

فوری ریسکیو آپریشن: واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز (Fire & Emergency Services) کی متعدد گاڑیاں اور فائر فائٹرز فوری طور پر موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کا آپریشن شروع کیا۔

حالیہ صورتحال: آخری اطلاعات موصول ہونے تک گودام کے اندر لگی آگ پر مکمل قابو نہیں پایا جا سکا تھا اور فائر فائٹرز شعلوں کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے مسلسل مصروفِ عمل تھے۔

نقصان کا تخمینہ: گودام میں موجود بھاری مقدار میں تجارتی سامان جلنے کا خدشہ ہے، اور متعلقہ حکام کی جانب سے املاک کو پہنچنے والے مالی نقصان کا ابتدائی تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔

دوسرا واقعہ: سائنس کالج کے قریب مکان کی چھت خاکستر

دوسرا واقعہ سائنس کالج جموں کے قریبی رہائشی علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک مکان کی چھت پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔

بروقت کارروائی: آگ کی شدت کے باعث لکڑی اور دیگر سامان سے بنی مکان کی چھت سیکنڈوں میں جل کر خاکستر ہو گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں نے انتہائی مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت کارروائی کی اور آگ کو نیچے رہائشی حصوں اور قریبی مکانات تک پھیلنے سے پہلے ہی قابو پا لیا۔

جانی نقصان اور وجوہات کی تفتیش

راحت کاری کے عملے اور مقامی پولیس کے مطابق، ان دونوں حادثات کے وقت بروقت انخلا کی وجہ سے کسی بھی شہری کے زخمی ہونے یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، جو کہ ایک بڑی راحت کی بات ہے۔

مقامی پولیس نے دونوں واقعات کا اندراج کر لیا ہے اور شارٹ سرکٹ (Short Circuit) یا کسی دوسری ممکنہ وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے۔

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جموں کے گودام میں آگ
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