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کشتواڑ میں پہاڑی پر خوفناک آگ، 11 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد قابو پا لیا گیا
کشتواڑ میں لگی خوفناک آگ 125 ایکڑ اراضی پر پھیل گئی تھی۔ اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔
By PTI
Published : November 10, 2026 at 3:24 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں ایک پہاڑی ڈھلوان پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس پر منگل کی صبح 11 گھنٹے طویل مشترکہ آپریشن کے بعد قابو پا لیا گیا۔ یہ جانکاری فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ایک اہلکار نے فراہم کی ہے۔
اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم آگ کی وجہ سے پودوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور خشک گھاس نے شعلوں کے پھیلاؤ کو مزید تیز کر دیا۔
فائر اسٹیشن ہیڈکوارٹرز کشتواڑ کے انچارج فاروق احمد میر نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ کشتواڑ ضلع ہیڈکوارٹر سے تقریباً 25 کلومیٹر دور تریگام میں لگنے والی اس آگ سے تقریباً 1,000 کنال (125 ایکڑ) سرکاری زمین متاثر ہوئی۔
اہلکار نے بتایا کہ آگ پیر کی شام تقریباً 6:54 بجے پہاڑی کے دامن میں لگی اور اوپر کی طرف تیزی سے پھیل گئی، جس سے پالن اور پیڈل نامی دیہاتوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے آگ پر قابو پانے اور اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری طور پر آپریشن شروع کیا۔
اہلکار نے بتایا کہ دیہاتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فائر ٹینڈرز تعینات کیے گئے، جب کہ آگ بجھانے والے آلات سے لیس عملے کو جائے وقوع پر تعینات کیا گیا تھا۔ یہ آپریشن خاصا چیلنجنگ تھا کیونکہ آگ آخری پختہ سڑک سے تقریباً دو کلومیٹر آگے تک پھیل چکی تھی جہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی تھیں۔
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انہوں نے بتایا کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سول ایڈمنسٹریشن، پولیس، ایس ڈی آر ایف کے اہلکاروں اور مقامی رضاکاروں کی جانب سے لگاتار 11 گھنٹے کی انتھک کوششوں کے بعد صبح تقریباً چھ بجے آگ پر قابو پا لیا گیا، ان تمام لوگوں نے پوری رات اس آپریشن میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ سینیئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کشتواڑ سنی گپتا نے سول ایڈمنسٹریشن کے سینیئر افسران کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا اور آگ بجھانے کے آپریشن کی نگرانی کی۔
ان کا کہنا تھا کہ آگ لگنے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی پٹاخے یا کسی اور وجہ سے حادثاتی طور پر لگی ہو سکتی ہے۔ پولیس اس واقعے کے محرکات کی جانچ کر رہی ہے۔
بی جے پی کی قومی نائب صدر اور کشتواڑ کی ایم ایل اے شگون پریہار نے اس واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
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