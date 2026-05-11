سرینگر کے نائک باغ علاقے میں دارالعلوم میں آتشزدگی، طلبہ محفوظ
واقعے میں مدرسے کی بالائی منزل کو کافی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔ تمام طلبہ محفوظ ہیں۔
Published : May 11, 2026 at 6:10 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) سرینگر کے نوگام کے اقبال کالونی نائک باغ علاقے میں پیر کے روز ایک دارالعلوم میں آگ لگنے کے واقعے میں عمارت کو نقصان پہنچا، مقامی لوگوں کے مطابق آگ دارالعلوم امدادیہ کی عمارت کی بالائی منزل میں بھڑک اٹھی، جس کے باعث گنجان آبادی والے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا کیونکہ عمارت کے ایک حصے کو شعلوں اور دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
آگ لگنے کے بعد دارالعلوم میں موجود طلبہ کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا، جبکہ مقامی افراد اور مدرسے کے عملے نے فائر بریگیڈ کے پہنچنے سے قبل ابتدائی طور پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔
حکام نے بتایا کہ فائر سروس کی متعدد گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ اسے قریبی رہائشی مکانات تک پھیلنے سے روکنے کے لیے کارروائی شروع کی۔ واقعے میں مدرسے کی بالائی منزل کو کافی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے، تاہم اصل سبب کا تعین متعلقہ حکام کی جانچ کے بعد کیا جائے گا۔
علاقے کی گنجان آبادی اور مدرسے کے اردگرد رہائشی مکانات کی قربت کے باعث اس واقعے سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار موقع پر موجود رہے، جبکہ آگ کو مکمل طور پر بجھانے اور عمارت کو محفوظ بنانے کی کوششیں کچھ وقت تک جاری رہیں۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔