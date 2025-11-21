ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلع پلوامہ کے حاجی پورہ ٹینگپونہ علاقے میں دو منزلہ رہائشی مکان میں آگ لگنے سے مکان تباہ
جموں وکشمیر کےضلع پلوامہ کے ٹینگپونہ کے ایک رہائیشی مکان میں آگ لگ گئی، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نےآگ پر قابو پایا۔
Published : November 21, 2025 at 5:48 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): گزشتہ شب دیر گئے ضلع پلوامہ کے ٹینگپونہ علاقے میں آگ کی واردت رونما ہوئی، جس میں ایک دو منزلہ رہائشی مکان مکمل طور تباہ ہوگیا ہیں۔ اگرچہ مقامی لوگوں نے کہا کہ بجلی کی ترسیلی لائن میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے تاہم محمکہ بجلی کے افسران نے اس کی تردید کی۔
ضلع پلوامہ کے حاجی پورہ ٹینگپونہ علاقے میں منظور احمد کمار کے دو منزلہ رہائشی مکان کو آگ لگنے سے نقصان پہنچا۔ جبکہ خاندان کے 11 افراد بال بال بچ گئے۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، انڈین آرمی کی 55 راشٹریہ ریفلز، جموں و کشمیر پولیس اور مقامی لوگوں کی انتھک کوششوں سے آگ پر قابو پالیا اور آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا، واقعے میں منظور احمد کمار کا رہائشی مکان مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔
اہل خانہ اور اہل علاقہ نے علاقے سے گزرنے والی ٹرانسمیشن لائنوں میں شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی بڑی وجہ قرار دیا ہے،کیونکہ انہوں نے الزام لگایا کہ علاقے میں بجلی کا انفراسٹرکچر ناقص ہے۔
مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ محکمہ کو بار بار درخواستوں کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے اور مستقبل میں آتشزدگی جیسے واقعات کی وجہ بن سکتے ہیں۔ لواحقین نے ضلع انتظامیہ پلوامہ، ایل جی انتظامیہ اور جموں و کشمیر حکومت سے درخواست کی کہ وہ کنبہ کو ریلیف اور بازآبادکاری کے لئے اقدامات اٹھائے۔
وہی اے ای ای کے پی ڈی سی ایل پلوامہ انجیر مشتاق احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مقامی لوگوں کے لگائے گئے الزامات کی تردید کی اور کہا کہ فیلڈ اسیسمنٹ رپورٹ میں مکان مالکان کی لائن میں خرابی ظاہر کی گئی ہے،جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ نے کئی بار علاقے میں بجلی کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی لیکن مقامی لوگوں نے کسی نہ کسی وجہ سے اعتراض کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ بجلی کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے علاقے میں کام کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں علاقے کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔
دراثنا وادی بھر میں موسم سرما کے دوران آگ کی واردت میں اضافے دیکھنے کو ملتے ہے جبکہ محمکہ فائر ایک ایمرجنسی سروسز آگ کی واردتوں کے حوالے سے عوام میں بیداری کے لئے پروگرام کا انعقاد کررہا ہے،تاہم ضلع پلوامہ میں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کم کیا جارہا ہے۔ جس کے باعث عوام میں بیدار نہیں ہیں۔