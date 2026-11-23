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جموں و کشمیر: بڈگام میں تین منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی؛ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں
کنی ہامہ بڈگام میں تین منزلہ رہائشی و تجارتی عمارت میں آتشزدگی؛ رامبن میں متاثرین کےلیے ایس ڈی آر ایف معاوضے کا اعلان کیا گیا۔
By ANI
Published : November 23, 2026 at 6:39 AM IST
بڈگام (جموں و کشمیر): جموں و کشمیر میں اتوار کے روز آتشزدگی کے دو الگ الگ واقعات پیش آئے، جن میں رہائشی و تجارتی املاک کو شدید نقصان پہنچا تاہم خوش قسمتی سے دونوں حادثات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے علاقے بن کنی ہامہ میں اتوار کے روز ایک تین منزلہ رہائشی و تجارتی عمارت میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کے بالائی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
ماگام، کنزر اور بڈگام سے فائر ٹینڈرز طلب، کولنگ آپریشن جاری
آتشزدگی کی اطلاع ملتے ہی شعلوں پر قابو پانے اور آگ کو قریبی گنجان آباد عمارتوں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے ماگام، کنزر اور بڈگام سے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی گاڑیاں (فائر ٹینڈرز) فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ کی گئیں۔ فائر بریگیڈ اہلکاروں اور مقامی افراد کی مشترکہ کوششوں سے آگ پر قابو پا لیا گیا، جبکہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔
#WATCH | Budgam, J&K: A three-storey residential-cum-commercial building caught fire in Ban Kanihama. Fire tenders from Magam, Kunzer and Budgam rushed to the spot. The blaze has been brought under control, and cooling operations are underway. The second floor of the building was damaged in the incident. (Source: J&K Fire Service)— ANI (@ANI) November 22, 2026
جموں و کشمیر فائر سروس کے حکام کے مطابق، اس واقعے میں تین منزلہ عمارت کی دوسری منزل کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ آگ مکمل طور پر بجھانے کے بعد متاثرہ عمارت میں کولنگ آپریشن جاری ہے تاکہ چنگاری دوبارہ نہ بھڑک سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات جاننے اور مجموعی نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
رامبن کے تھاتھا گنوٹ میں آتشزدگی: ڈی سی کا فوری امداد و معاوضے کا اعلان
قبل ازیں، اتوار کی صبح سویرے جموں خطے کے پہاڑی ضلع رامبن کے علاقے گنوٹ کے گاؤں تھاتھا میں بھی آتشزدگی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک ہی خاندان کے چار رہائشی مکانات مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ حکام کے مطابق اس حادثے میں بھی تمام مکین محفوظ رہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ صبح سویرے گنوٹ علاقے میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ضلعی انتظامیہ نے فوری طور پر فائر سروس، کوئیک ریسپانس ٹیم (QRT)، مقامی پولیس اور سول انتظامیہ کے دستوں کو جائے وقوعہ پر روانہ کیا۔
انہوں نے کہا، "ہماری ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور اسے آس پاس کے دیگر مکانات تک پھیلنے سے روکنے میں کامیاب رہے۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم متاثرہ خاندانوں کے چار مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور انہیں کافی مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔"
ریڈ کراس کی جانب سے ہنگامی امداد، ایس ڈی آر ایف کے تحت معاوضہ ملے گا
ڈپٹی کمشنر رامبن نے مزید بتایا کہ ضلعی انتظامیہ متاثرہ خاندانوں کی فوری بحالی کے لیے متحرک ہے اور انہیں ریڈ کراس (Red Cross) کے ذریعے ضروری امدادی سامان، کمبل، راشن اور دیگر بنیادی اشیاء سمیت ہر ممکن ہنگامی مدد فراہم کر دی گئی ہے۔
محمد الیاس خان نے یقین دلایا کہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور نقصانات کے باضابطہ تخمینے کے بعد انہیں اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ (SDRF) کے مقررہ ضوابط اور اصولوں کے مطابق سرکاری مالی معاوضہ بھی فراہم کیا جائے گا۔