ترال میں سلسل خشک سالی کا نتیجہ، شکارگاہ کے جنگلات میں آتشزدگی
ترال میں سلسل خشک سالی کا نتیجہ، شکارگاہ کے جنگلات میں آتشزدگی (Image: ETV Bharat)
Published : March 3, 2026 at 4:14 PM IST

ترال: (شبیر بھٹ) مسلسل خشک سالی کے نتیجے میں وادی کشمیر کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ اس دوران جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال میں گذشتہ رات سے شکارگاہ وائلڈ لایف علاقے میں جنگلات میں آگ اچانک نمودار ہوئی جس نے دیکھتے ہی ایک وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔

اس دوران جب مقامی لوگوں نے علاقے کے جنگلوں کو ہر طرف جلتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے جنگلوں کے نزدیک رہائش پزیر لوگ دوران شب ہی آگ بجھانے کے کام میں مصروف ہوگئے ۔جبکہ وائیلڈ لایف، محکمہ جنگلات اور فارسٹ پروٹیکشن نے مشترکہ طورپر آپریشن شروع کیا جو آج دوسرے دن بھی جاری ہے۔

ترال میں سلسل خشک سالی کا نتیجہ، شکارگاہ کے جنگلات میں آتشزدگی (Video: ETV Bharat)

اس دوران آگ پر نوے فیصد قابو پایا گیا ہے تاہم دس فیصد آگ جاری ہے جس پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس دوران وائیلڈ لائف رینج آفیسر ترال فیروز نزیر نے بتایا کہ محکمہ تمام تر کوششوں کو بروے کار لا رہا ہے تاکہ آگ کو مکمل قابو کیا جا سکے۔

انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ فی الحال جنگلات کا رخ نہ کریں۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس بھی ترال کے مختلف جنگلات میں آگ زنی کے وارداتوں میں سبز سونے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا تھا ۔

