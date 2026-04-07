میر بازار ایف سی آئی گودام میں آتشزدگی، بروقت کارروائی سے کروڑوں روپے کے نقصان سے بچاؤ
Published : April 7, 2026 at 3:46 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) میر بازار کے علاقے میں قائم فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی) کے ایک بڑے گودام میں آج اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، جموں و کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی بروقت اور مربوط کارروائی کے باعث ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا اور کروڑوں روپے مالیت کے اناج کو محفوظ بنا لیا گیا۔
حکام کے مطابق مذکورہ گودام جنوبی کشمیر کے بڑے ذخیرہ مراکز میں شمار ہوتا ہے جہاں چاول کی بھاری مقدار ذخیرہ تھی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی متعدد گاڑیاں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کے لیے تیز رفتار کارروائی شروع کی گئی۔
ریسکیو آپریشن کے دوران جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے بھی بھرپور تعاون فراہم کیا۔ انہوں نے علاقے کو محفوظ بنانے، لوگوں کو دور رکھنے اور امدادی کارروائیوں کو بلا رکاوٹ جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائر فائٹنگ ٹیموں کی بروقت مداخلت کے باعث گودام میں موجود چاول کا بڑا حصہ محفوظ رہا اور آگ کو پھیلنے سے روک لیا گیا، بصورت دیگر بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا خدشہ تھا۔
تاحال آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم متعلقہ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ وجوہات کا پتہ لگا کر مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔
حکام نے اس موقع پر تمام متعلقہ اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور باہمی اشتراک کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی بروقت اور منظم کارروائی نے ایک ممکنہ بڑے سانحے کو ٹال دیا اور قیمتی سرکاری ذخائر کو بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔