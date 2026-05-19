بارہمولہ میں ایک نجی گودام میں زبردست آتشزدگی، لاکھوں مالیت کا سامان تباہ
Published : May 19, 2026 at 10:12 AM IST
بارہمولہ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے کانلی باغ علاقے میں پیر کی شام بی کے ٹریڈرز کے گودام میں ایک زبردست آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لیا اور مکمل تور پر تباہ کیا
اطلاعات کے مطابق آگ تیزی سے احاطے میں پھیل گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا کیونکہ دھوئیں کے گہرے بادلوں نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
حکام کے مطابق بارہمولہ سے کئی فائر ٹینڈروں کو فوری طور پر کام میں لگا دیا گیا، جب کہ آگ کی شدت کے پیش نظر سوپور سے اضافی فائر فائٹنگ گاڑیاں بھی روانہ کی گئیں۔
فوج، جموں و کشمیر پولیس اور مقامی رہائشیوں نے بھی آگ بجھانے کے آپریشن میں حصہ لیا تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے اور آگ کو قریبی ڈھانچوں تک پھیلنے سے روکا جا سکے۔
دریں اثنا، عینی شاہدین نے بتایا کہ گودام کے اندر پینٹ اور دیگر انتہائی آتش گیر مواد کی موجودگی نے آگ کو مزید تیز کر دیا، جس سے آگ بجھانے کی کوششیں مشکل ہو گئیں۔
"آگ بہت زیادہ تھی اور آخر اس پر قابو پایا گیا حالانکہ اس پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی پڑی" اہلکار نے مزید کہا کہ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے اور کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے!