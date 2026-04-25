کٹرا کے مرکزی بس اڈے کے قریب واقع نجی ہوٹل میں آتشزدگی، ہوٹل میں موجود تمام افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا

کٹرا کے مرکزی بس اڈے کے قریب واقع نجی ہوٹل میں آتشزدگی، ہوٹل میں موجود تمام افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا
آگ کے بلند شعلے اور گہرا دھواں دورتک دکھائی دینے لگا، جس کے باعث آس پاس کے علاقوں میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔
Published : April 25, 2026 at 10:27 PM IST
جموں:(محمد اشرف گنائی) کٹرا کے مرکزی بس اڈے کے قریب واقع ایک نجی ہوٹل میں ہفتہ کے روز اچانک آگ لگنے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہوٹل میں نصب جنریٹر میں تکنیکی خرابی کے باعث آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی اور عمارت کی تیسری منزل تک پہنچ گئی۔
آگ کے بلند شعلے اور گہرا دھواں دور دور تک دکھائی دینے لگا، جس کے باعث آس پاس کے علاقوں میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جموں و کشمیر پولیس اور محکمہ فائر سروس کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی گئی۔ کئی فائر ٹینڈر گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔فائر بریگیڈ عملے نے سخت محنت کے بعد آگ کو قابو میں کر لیا۔
خوش آئند بات یہ رہی کہ بروقت کارروائی کے باعث ہوٹل میں موجود تمام افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا اور کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ انتہائی تیزی سے پھیلی، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے حالات تشویشناک ہو گئے تھے۔ ابتدائی مرحلے پر ہوٹل عملے اور مقامی لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، تاہم مکمل طور پر قابو پانا فائر بریگیڈ کی آمد کے بعد ہی ممکن ہو سکا۔
انتظامیہ کی ابتدائی جانچ میں جنریٹر میں شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حکام نے ہوٹل انتظامیہ کو سختی سے حفاظتی اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔
آتشزدگی کے باعث کچھ دیر کے لیے بس اڈے کے اطراف ٹریفک متاثر رہی، تاہم بعد ازاں صورتحال معمول پر آ گئی۔ ایڈیشنل ایس پی کٹرا کامیشور پوری کے مطابق شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے اور آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔