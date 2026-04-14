ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہفتہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا
تقریب کا ایک اہم مقصد عوام میں آگ سے بچاؤ اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا تھا۔
Published : April 14, 2026 at 3:11 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بھی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہفتہ نہایت عقیدت، احترام اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اننت ناگ میں سب سے بڑی تقریب ضلع ہیڈکوارٹر اننت ناگ میں منعقد ہوئی، جس میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز محکمہ کے افسران، اہلکاروں اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی۔
تقریب کے دوران ڈپٹی ڈائریکٹر معین الاسلام نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قربانی دینے والے قوم کے حقیقی ہیرو ہیں، جنہوں نے انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں قربان کیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فائر سروسز کے اہلکار ہر مشکل گھڑی میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر عوام کی خدمت میں پیش پیش رہتے ہیں۔
اپنے خطاب میں انہوں نے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ محکمہ نہ صرف آگ بجھانے بلکہ قدرتی آفات، سڑک حادثات اور دیگر ہنگامی حالات میں فوری امداد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت، جرات اور فرض شناسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی خدمات معاشرے کے لیے بے حد قیمتی ہیں۔
تقریب کا ایک اہم مقصد عوام میں آگ سے بچاؤ اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا بھی تھا۔ اس موقع پر ماہرین نے آگ لگنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر، ابتدائی طبی امداد اور بروقت ردعمل کی اہمیت پر زور دیا۔ عوام کو مشورہ دیا گیا کہ وہ حفاظتی اصولوں پر عمل کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں۔
افسران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اپنی خدمات کو مزید بہتر بنانے، جدید آلات سے لیس ہونے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔
تقریب کے اختتام پر تمام شرکاء نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ بہادری، خدمت اور چوکسی کے اصولوں کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہوئے اپنے فرائض ایمانداری اور لگن کے ساتھ انجام دیں گے۔