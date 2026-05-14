پلوامہ میں مبینہ طور پر ریبیز سے متاثرہ جانور کے گوشت کی فروخت پر تشویش، ہنگامی ویکسینیشن مہم شروع
حکام نے بتایا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک باضابطہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔
Published : May 14, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 6:57 PM IST
پلوامہ : (عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پرٸیگام علاقے میں اُس وقت خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوگئی جب اطلاعات سامنے آئیں کہ مبینہ طور پر ریبیز سے متاثرہ ایک مویشی کا گوشت مقامی لوگوں میں فروخت کیا گیا۔ واقعے کے بعد محکمہ صحت نے فوری طور پر ہنگامی ویکسینیشن مہم شروع کردی۔
محکمہ صحت کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے بعد متعدد مقامی باشندے قریبی طبی مراکز کا رخ کرنے لگے جہاں انہیں طبی مشورے، اینٹی ریبیز ویکسین اور احتیاطی علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔
حکام نے بتایا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک باضابطہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مبینہ طور پر متاثرہ جانور کے ذبح اور گوشت کی فروخت کے دوران صحت و حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں کی گئی۔
ڈاکٹروں نے عوامی تشویش کو تسلیم کرتے ہوئے لوگوں سے گھبرانے کے بجائے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ ایک معالج نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی ویکسینیشن مہم شروع کی گئی اور اب تک 108 افراد کو اینٹی ریبیز ویکسین دی جا چکی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مساجد اور ایمبولینسوں کے ذریعے تعینات کیے گئے۔ ان کے مطابق چونکہ گوشت پکایا گیا تھا، اس لیے بیماری منتقل ہونے کے امکانات نسبتاً کم ہیں۔
ادھر عوام نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات عمل میں لائی جائیں، ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور متاثرہ خاندانوں کو مکمل طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔
حکام کے مطابق صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں جبکہ تمام ضروری احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔