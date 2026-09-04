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انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر مسافر گاڑی کے ڈرائیور کے خلاف ایف آئی آر درج
گاڑی کی نشستوں کی گنجائش 8 مسافروں کی تھی، تاہم اس میں مجموعی طور پر 17 افراد سوار تھے۔
Published : September 4, 2026 at 10:07 PM IST
جموں:(اشرف غنائی) ٹریفک پولیس رورل جموں نے مسافر گاڑیوں میں اوور لوڈنگ کے خلاف جاری کارروائی کے تحت ایک اور مسافر گاڑی کے ڈرائیور کے خلاف انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ ٹریفک حکام کے مطابق، ایس او ٹریفک بلاور نے دھڑ روڈ پر کندھرنو، تحصیل رام کوٹ کے قریب معمول کی چیکنگ کے دوران پبلک سروس وہیکل (مسافر آٹو) ٹاٹا میجک زیر رجسٹریشن نمبر JK08J-7968کو روکا۔
گاڑی راجولتا سے گجرو ناگروٹہ کی جانب جا رہی تھی۔ چیکنگ کے دوران گاڑی میں مقررہ گنجائش سے 9 مسافر زائد پائے گئے ۔ گاڑی کی نشستوں کی گنجائش 8 مسافروں کی تھی، تاہم اس میں مجموعی طور پر 17 افراد سوار تھے، جس سے مسافروں کی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق تھا اور حادثے کے امکانات بھی بڑھ گئے تھے۔
پولیس کے مطابق گاڑی کے ریکارڈ کی جانچ سے یہ بھی سامنے آیا کہ اسے اس سے قبل اوور لوڈنگ کے الزام میں تین مرتبہ چالان کیا جا چکا ہے ۔ اس سلسلے میں ڈرائیور موہت کمار ولد موہندر کمار، ساکن راجولتا، تحصیل رام کوٹ کے خلاف پولیس اسٹیشن بلاور، ضلع کٹھوعہ میں ایف آئی آر نمبر 180/2026، زیر دفعات 281/125/BNS درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
ایس ایس پی ٹریفک رورل جموں فاروق قیصر نے کہا کہ معاملہ متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور گاڑی کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ ملوث ڈرائیور کا ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کرنے کی کارروائی بھی کی جائے گی۔ انہوں نے گاڑی مالکان اور ڈرائیوروں پر زور دیا کہ وہ موٹر وہیکل ایکٹ اور متعلقہ قوانین کی سختی سے پابندی کریں۔ انہوں نے کہا کیا کہ اوور لوڈنگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔