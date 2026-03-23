غیر ملکی سیاحوں کے قیام کو مخفی رکھنے پر پہلگام میں ہوٹل کے خلاف ایف آئی آر درج

جموں کشمیر میں پولیس نے ہوٹل مالکان سے غیر ملکی سیاحوں کے قیام کی اطلاع حکام کو دینا ضروری قرار دیا ہے۔

پہلگام (فائل فوٹو: ای ٹی وی بھارت)
Published : March 23, 2026 at 8:43 PM IST

اننت ناگ (میر اشفاق) : جموں و کشمیر پولیس کے مطابق معروف سیاحتی مقام پہلگام کے دہوتُو علاقے میں معمول کی چیکنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ 23 غیر ملکی سیاح ، جن میں 19 برطانوی شہری شامل ہیں، 22 مارچ 2026 کی شام ہوٹل مسٹی ماؤنٹینز لڈی میں ٹھہرے تھے تاہم اس کی معلومات حکام سے مخفی رکھی گئی جس کی پاداش میں کیس درج کیا گیا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ "ہوٹل انتظامیہ نے جان بوجھ کر ان کے قیام کی اطلاع پولیس اسٹیشن پہلگام کو نہیں دی اور لازمی فارم ’سی‘ بھی جمع نہیں کرایا، جو کہ فارنرز اینڈ امیگریشن ایکٹ 2025 کی دفعات کی خلاف ورزی ہے اور مقررہ سکیورٹی ضوابط کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔"

اس مناسبت سے متعلقہ دفعات کے تحت پولیس اسٹیشن پہلگام میں ایف آئی آر نمبر 18/2026 درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے ۔ اسی طرح کی ایک کارروائی میں گزشتہ دنوں سرینگر میں بھی اسی طرح کارروائی انجام دیتے ہوئے سرینگر پولیس نے بھی معاملہ درج کیا تھا۔

ضلع پولیس اننت ناگ نے تمام ہوٹل مالکان سے اپیل کی کہ وہ غیر ملکی مہمان سیاحوں کی اطلاع سے متعلق قانونی تقاضوں پر سختی سے عمل کریں۔

