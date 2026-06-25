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کشتواڑ میں فوجیوں کے خلاف ایف آئی آر درج، مبینہ طور پر پولیس پر حملہ کرنے کا الزام
ایف آئی آر میں فوجی اہلکاروں کے ذریعہ پولیس پر منصوبہ بند حملے کا الزام لگایا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 25, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 12:09 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے پولیس اسٹیشن اتھولی نے فوج کے متعدد اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے، جن میں 17 راشٹریہ رائفلز (آر آر) کے ایک میجر اور دیگر اہلکاروں پر مبینہ طور پر مجرمانہ مداخلت، پولیس اہلکاروں پر حملہ، اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے پاس دستیاب ایف آئی آر کاپی کے مطابق یہ واقعہ مبینہ طور پر 24 جون کو دوپہر بارہ بجکر 20 منٹ پر پولیس اسٹیشن اتھولی کے احاطے میں پیش آیا۔
شکایت کنندہ، ایس ایچ او اتھولی نے الزام لگایا کہ 17 آر آر کیمپ کجائی سے 30 سے 40 فوجی جوانوں کا ایک گروپ، جس کی قیادت میجر وکاس شرما، نائب صوبیدار شنکر گورکھے اور کمانڈنگ آفیسر این ارون گاندھی کر رہے تھے مین گیٹ اور باؤنڈری وال پر چڑھ کر پولیس اسٹیشن میں زبردستی داخل ہوا۔
ایف آئی آر کے مطابق لاٹھیوں، لوہے کی سلاخوں اور ہتھیاروں سے لیس فوجی اہلکاروں نے ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا جو پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ مزید الزام لگایا گیا ہے کہ افسران اور جوانوں نے ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او اتھولی وجے کمار بھگت سمیت پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، جس سے کئی اہلکار زخمی ہوئے۔
شکایت میں کہا گیا ہے کہ ایک ایس پی او سریش کمار کو مبینہ طور پر رائفل کے بٹ سے گردن پر وار کرنے کے بعد شدید چوٹیں آئیں۔
ایف آئی آر میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ فوجی اہلکاروں نے اے آر ٹی او کشتواڑ اور ان کے پرسنل سیکورٹی آفیسرز (پی ایس او) پر حملہ کیا، جو اس وقت تھانے میں موجود تھے۔ ایف آئی آر میں پولیس نے مزید الزام لگایا ہے کہ واقعے کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، بشمول اے آر ٹی او، ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او کی سرکاری گاڑیوں کے۔
مبینہ الزام لگایا گیا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے مین گیٹ کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اتھولی پولیس نے بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) اور پبلک پراپرٹی کو نقصان کی روک تھام کے قانون کی متعدد دفعہ کے تحت ایف آئی آر نمبر 17/2026 درج کیا ہے۔
ایف آئی آر میں نامزد ملزمان میں میجر وکاس شرما، نائب صوبیدار شنکر گورکھے، کمانڈنگ آفیسر این ارون گاندھی، جی ڈی راج کمار، سپاہی راہل کمار، سپاہی انوپ سنگھ اور سپاہی اومکار انگلے کے علاوہ 30-40 نامعلوم فوجی اہلکار شامل ہیں۔
جانچ پی ایس آئی آدرش کانت کو سونپی گئی ہے۔ حکام نے ابھی تک ان الزامات کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔
فوج کا بیان
ای ٹی وی بھارت دفاعی ترجمان لیفٹننٹ سنیل بارٹوال تک پہنچا جنھوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ فوجیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور "یہ معاملہ کشتواڑ کے اتھولی میں مقامی پولیس کے ذریعہ درج کی گئی ایف آئی آر سے متعلق ہے۔
اس معاملے کی مناسب ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعے جانچ کی جا رہی ہے۔
انھوں نے کہا کہ، بھارتی فوج قانونی عمل میں مکمل تعاون کرے گی‘ مشترکہ تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر مناسب کارروائی کی جائے گی۔ انھوں نے مزید کہا کہ، اس مرحلے پر مزید تبصرہ کرنا قبل از وقت ہوگا جب کہ تحقیقات جاری ہیں۔
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