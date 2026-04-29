ڈوڈہ میں پاکستان کی حمایت میں لگائے گئے پوسٹر کا ویڈیئو وائرل؛ ایف آئی آر درج، ویڈیو سے متعلق حقائق کی جانچ جاری
پولیس کے مطابق، اس بات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا ویڈیو حقیقی ہے یا مصنوعی ذہانت کےذریعے تیار کی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 29, 2026 at 9:11 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ کے پل ڈوڈہ علاقے میں مبینہ طور پر پاکستان کے حق میں لگائے گئے ایک پوسٹر کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سکیورٹی ایجنسیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور علاقے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں ایک پوسٹر دکھایا گیا ہے جس پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصاویر موجود ہیں۔ ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ پوسٹر ’’جموں کشمیر یوتھ موومنٹ‘‘ نامی ایک آزادی پسند تنظیم کی جانب سے چسپاں کیا گیا، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے اور کشمیریوں کی خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی حمایت پر اظہارِ تشکر کیا گیا ہے۔
واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈوڈہ پولیس نے ایف آئی آر نمبر 95/2026 درج کر لی ہے اور بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعہ 353(1) کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) ڈوڈہ کرشن رتن کے مطابق، ’’ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں قابلِ اعتراض مواد موجود ہے، جو عوام میں بے چینی اور انتشار پیدا کر سکتا ہے۔ پولیس افسر کے مطابق تاحال جائے وقوعہ سے ایسا کوئی پوسٹر برآمد نہیں ہوا ہے جس کے باعث اس بات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا ویڈیو حقیقی ہے یا مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔
اس سلسلے میں ابھی تک کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی کرشن رتن نے مزید کہا کہ معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات جاری ہیں اور جلد ہی حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ پولیس ویڈیو کے جیو ٹیگ شدہ مقام کی بھی تصدیق کر رہی ہے تاکہ اس کی صداقت کا تعین کیا جا سکے۔
