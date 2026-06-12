ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رکن اسمبلی معراج ملک کی شکایت پر صفائی کرمچاری کے خلاف مقدمہ درج
ایم ایل اے معراج ملک نے ڈوڈہ کے ایک صفائی کرمچاری پر انہیں دھمکی دینے کا الزام عائد کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 12, 2026 at 8:25 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر پولیس نے ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے ایم ایل اے معراج ملک کی شکایت پر ایک صفائی کرمچاری - سجاد احمد - کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ معراج ملک کا الزام ہے کہ سجاد احمد نے انہیں دھمکیاں دیں، خوف زدہ کرنے کی کوشش کی اور نقصان پہنچانے کی بھی دھمکی دی۔
پولیس نے ڈوڈہ کے رہائشی سجاد احمد کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 126(2)، 351(2) اور 356(2) کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ان دفعات کا تعلق بالترتیب ناجائز طور پر راستہ روکنے، مجرمانہ دھمکی دینے اور ہتک عزت سے ہے۔
یہ واقعہ 10 جون کو ڈوڈہ قصبے میں اُس وقت پیش آیا، جب ڈوڈہ میونسپل کمیٹی (ایم سی) سے وابستہ ڈیلی ویجرز (صفائی کے عارضی ملازمین) احتجاج کر رہے تھے۔ صفائی کرمچاریوں کا الزام تھا کہ ایم ایل اے معراج ملک نے ان کی ہڑتال کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور دوران شب سڑکوں پر سے پڑا کچرا ہٹوا دیا تھا۔
صفائی کرچاری گزشتہ دو ہفتوں سے زائد عرصے سے مستقل ملازمات کی مانگ کو لیکر ہڑتال پر تھے۔ احتجاج کے دوران انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں کچرا جمع کر رکھا تھا جو ان کے مطابق انہوں نے اپنی مانگوں کی جانب حکام کی توجہ مبذول کرانے کے لیے انڈیلا تھا۔
اسی دوران معراج ملک نے میونسپل کمیٹی کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی تاہم صفائی کرچاریوں نے گیٹ بند کر دیا۔ الزام ہے کہ اس موقع پر سجاد احمد نے ایم ایل اے کو دھمکی دی کہ اگر وہ دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو انہیں برہنہ کر دیا جائے گا۔
معراج ملک ایم سی دفتر میں زبردستی داخل ہونے کے بجاائے وہاں سے واپس لوٹ گئے، تاہم 11 جون کو انہوں نے سجاد احمد کے خلاف دھمکی دینے کی شکایت کی جس پر پولیس نے ایف آئی آر درج کی۔
ایف آئی آر درج ہونے کے بعد معراج ملک کے سیاسی مخالفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ "ایک عارضی ملازمت کرنے والے غریب شخص کے خلاف مقدمہ درج کرانا مناسب نہیں۔"
ڈوڈہ سے تعلق رکھنے والے وکیل اور حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) سے وابستہ سیاسی کارکن نثار احمد نے سماجی رابطہ گاہ فیس بک پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا: "ایف آئی آر تو غریب کے بچے پر ہوئی ہے، اب غریب کا بچہ بھی راج کرنے لگا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ایک صفائی کرمچاری اپنی تنخواہ اور حقوق کے لیے پُرامن طور احتجاج کرتا ہے اور اس کا جواب ایف آئی آر کی صورت میں دیا جاتا ہے۔" ان کے مطابق "ڈوڈہ میں تنخواہ کا مطالبہ کرنا، تنخواہ میں تاخیر سے بھی بڑا جرم بن گیا ہے۔"
نثار گٹو نے کہا کہ "صفائی کرمچاری شہر کو صاف رکھتے ہیں، لیکن اب انہیں اپنی آواز بلند کرنے سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔" ان کے بقول "اگر ایک منتخب عوامی نمائندہ پُرامن اختلاف رائے کو جرم سمجھنے لگے تو اصل مسئلہ احتجاج کرنے والا نہیں بلکہ جوابدہی برداشت نہ کرنے کا رویہ ہے۔"
این سی رہنما نے اپنی پوسٹ میں دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اور عآپ کے سربراہ ارویند کیجریوال کو بھی ٹیگ کیاہے۔ ایم ایل اے معراج ملک جموں و کشمیر میں عام آدمی پارٹی کے یونین ٹیریٹری صدر بھی ہے اور پارٹی کے واحد رکن اسمبلی بھی۔
یہ بھی پڑھیں:
ایم ایل اے ڈوڈہ کو احتجاجی ڈیلی ویجرز کی مزاحمت کا سامنا، میونسپل دفتر داخل ہونے نہیں دیا