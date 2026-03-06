ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فیس ضابطے اور تعین کے دستاویزات جمع نہ کرنے میں ناکام کشمیر کے 660 اسکولوں کو حتمی نوٹس جاری
جاری کردہ نوٹس کے مطابق کئی نجی اسکول ضروری دستاویزات فراہم کرنےمیں مسلسل ناکام ہیں، جبکہ سینکڑوں اسکولوں کو حتمی نوٹس جاری کی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 6, 2026 at 10:05 AM IST
سرینگر( پرویز الدین ): جموں وکشمیر کمیٹی برائے فی فیکزیشن اینڈ ریگولیشن آف فیس پرائیوٹ اسکول (ایف ایف آر سی) نے کشمیر صوبے کے 660 نجی اسکولوں کو اپنے فیس ڈھانچے کے ضابطے اور تعین سے متعلق مطلوبہ دستاویزات جمع کرانے میں ناکامی پر حتمی نوٹس جاری کیا ہے۔
جسٹس( ریٹارئرڈ) سنیل ہالی کی سربراہی والی کمیٹی کے جاری کردہ نوٹس کے مطابق کئی نجی اسکول ضروری فائیلں اور دستاویزات فراہم کرنے میں مسلسل ناکام رہے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ یہ عدم سنگین خدشات کو جنم دیتی ہے اور نجی تعلیمی اداروں میں فیس ریگولیشن سے متعلق قانونی دفعات کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر اسکول ایجوکیشن ایکٹ 2002 سیکشن کے تحت کمیٹی کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی نجی اسکول کو اس وقت تک طلبہ سے فیس وصول کرنے سے روکے جب تک کہ اس کے فیس سٹرکچر کی باضابطہ منظوری نہیں مل جاتی ہے۔
جاری کردہ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ پرائیوٹ اسکول رولز 2022 کا سیکشن(2) 8 یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی نجی اسکول کمیٹی کی پیشگی منظوری کے بغیر کوئی فیس نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی فیس وصول کرےگا۔ دستاویزات جمع کرانے میں مسلسل ناکامی کو جان بوجھ کر خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کمیٹی نے کہا کہ اس طرح کی کاروائیاں ریگولیٹری نگران کو نظر انداز کرتی ہیں۔
جس کا مقصد تعلیم کی تجارتی کاری کو روکنا ہے۔ کمیٹی نے اس اسکولوں کو انتظامیہ کو فیس ریگولیشن کی مکمل فائلیں ایف ایف آر سی آفس میں جمع کرانے کے لیے 15 دن کی آخری مہلت دی ہے۔ اس نے متنبہ کیا کہ مقررہ مدت کی تعمیل کرنے میں ناکامی پر اگلے احکامات تک ٹیوشن، سالانہ اور ٹرانسپورٹ چارجز سمیت کسی بھی قسم کی فیس کی وصولی پر فوری پابندی ہوگی۔
والدین اور سرپرستوں کو بھی یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے آخری تاریخ کے بعد کوئی ادائیگی کرنے سے قبل اسکول فیس کے ڈھانچے کی منظوری کی حثیت کی تصدیق کریں۔نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مسلسل عدم تعمیل کی صورت میں سخت تعزیری کارروائی کی جاسکتی ہے جس میں ادارے کی رجسٹریشن معطل کرنا اور قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت بار بار خلاف ورزی کرنے پر 50 ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ شامل ہیں۔