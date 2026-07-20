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کشمیر پر بننے والی فلمیں عوامی جذبات سے کھیل رہی ہیں، حقیقی مسائل نظر انداز: الطاف بخاری
الطاف بخاری کے مطابق یوٹی میں جمہوری اداروں کو بارہا کمزور کیا گیا اور انتخابی عمل میں مبینہ مداخلت کے ذریعے حکومتیں تشکیل دی گئیں۔
Published : July 20, 2026 at 11:37 AM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے اتوار کو الزام عائد کیا کہ 1990 کی دہائی میں کشمیر میں عسکریت پسندی کے ابھرنے کی ذمہ دار نیشنل کانفرنس (این سی) ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برسوں تک انتخابی دھاندلی نے عوام کا جمہوری نظام پر اعتماد ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں وادی بدامنی کی لپیٹ میں آ گئی۔
بانڈی پورہ میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے الطاف بخاری نے کہا کہ مسلح شورش کی جڑیں انتخابی دھاندلی، خصوصاً 1987 کے اسمبلی انتخابات میں پیوست ہیں۔
انہوں نے کہا، "میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر انتخابات خاص طور پر 1987 کے اسمبلی انتخابات میں دھاندلی نہ ہوتی تو عسکریت پسندی اس انداز میں جنم نہ لیتی۔ اسی دھاندلی نے عسکریت پسند قیادت کو جنم دیا۔ ابتدا ہی سے عوام کو جمہوری حق سے محروم رکھا گیا۔
الطاف بخاری نے الزام لگایا کہ جموں و کشمیر میں جمہوری اداروں کو بارہا کمزور کیا گیا اور عوامی مینڈیٹ کے بجائے انتخابی عمل میں مبینہ مداخلت کے ذریعے حکومتیں تشکیل دی گئیں۔ ان کے مطابق نیشنل کانفرنس ان سیاسی حالات کی بھی ذمہ دار ہے جنہوں نے بعد ازاں وادی میں بے چینی کو جنم دیا۔
آرٹیکل 370 پر بننے والی ایک حالیہ اعزاز یافتہ فلم کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی فلمیں کشمیری عوام کے جذبات کو مجروح کر رہی ہیں۔انہوں نے کہا، میں کوئی فلمی ہیرو نہیں بلکہ عوام کا نمائندہ ہوں۔ ایسی فلمیں بنانے والے کشمیریوں کے جذبات کو نہیں سمجھتے۔ کشمیر کے عوام کے احساسات سے کھیلنا ایک خطرناک رجحان ہے۔
اپنی پارٹی صدر نے سوال اٹھایا کہ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنائے جانے کے بعد نیشنل کانفرنس پانچ برس تک خاموش کیوں رہی۔
انہوں نے کہا، اب اچانک انہیں ریاستی درجے، آرٹیکل 370 اور سیاسی قیدیوں کی یاد آ گئی ہے۔ گزشتہ پانچ برسوں تک یہ کہاں تھے؟ آج دہلی جانا ان کی سیاسی ضرورت بن گیا ہے۔ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ان کے پاس کافی وقت تھا مگر وہ ناکام رہے۔
انہوں نے نیشنل کانفرنس پر الزام لگایا کہ اس نے جموں و کشمیر کی خودمختاری اور سیاسی حقوق سے متعلق معاملات پر سمجھوتہ کیا اور اب سیاسی اہمیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے احتجاجی سیاست کا سہارا لے رہی ہے۔
جنتر منتر پر نیشنل کانفرنس کے مجوزہ احتجاج کے حوالے سے الطاف بخاری نے کہا کہ ان کی جماعت آئینی حقوق کی بحالی کے لیے ہر پُرامن کوشش کی حمایت کرتی ہے، تاہم عوامی مسائل کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا ذریعہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا، "میں اس احتجاج میں شریک نہیں ہوا کیونکہ اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مطالبے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم آرٹیکل 370 اور ریاستی درجے کی بحالی کے حامی ہیں۔ عوامی معاملات کو سیاسی تنازعات کی نذر کرنا ان قوتوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو جموں و کشمیر میں امن نہیں چاہتیں۔
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الطاف بخاری نے راجوری اور پونچھ میں بادل پھٹنے کے واقعات میں جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ انتظامیہ سے رابطے میں ہیں اور متاثرین کے لیے دعاگو ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات انسانی اختیار سے باہر ہوتی ہیں اور ایسے حالات میں سب کو متحد ہو کر متاثرہ افراد کا ساتھ دینا چاہیے۔انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام سے مسلسل رابطے میں رہیں اور عام شہریوں کو درپیش مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کرتے رہیں۔