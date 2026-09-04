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انٹرنز کے وظیفہ میں اضافہ کی فائل زیر غور، اس معاملہ میں سیاست نہ کرنے پر زور: سکینہ ایتو
وزیر صحت نے کہاکہ موجودہ مہنگائی کے دور میں 12,300 روپے ماہانہ وظیفہ یقیناً کم ہے اور حکومت اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے۔
Published : September 4, 2026 at 1:00 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) جموں و کشمیر کی وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کے ماہانہ وظیفہ میں اضافے سے متعلق فائل زیرِ عمل ہے اور حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاجی انٹرنز کا مطالبہ جائز ہے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی اس معاملے کو لے کر سنجیدہ ہیں۔ سکینہ ایتو نے کہا کہ انٹرنز کے احتجاج پر جانے سے قبل ہی ان کے مطالبے کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے تھے اور اس سلسلے میں فائل فی الوقت انڈر پراسس ہے۔
سکینہ ایتو نے واضح کیا کہ حکومت انٹرنز کے مسائل اور ان کی مشکلات کو سمجھتی ہے اور ان کے جائز مطالبے کو حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں 12,300 روپے ماہانہ وظیفہ یقیناً کم ہے اور حکومت اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے۔ ان کے مطابق حکومت کو انٹرنز کے ساتھ مکمل ہمدردی ہے اور ان کے مطالبے کو مناسب طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ انٹرنز اس معاملے کو لے کر کئی مرتبہ ان سے ملاقات کر چکے ہیں اور حکومت ان کے مطالبے پر کام کر رہی ہے۔ سکینہ ایتو نے یقین دلایا کہ انٹرنز کا یہ مسئلہ حل کیا جائے گا۔
وہیں وزیر صحت نے اپوزیشن جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے انٹرنز کے احتجاج میں شرکت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض سیاسی رہنما اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم انہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا نام لیے بغیر سکینہ ایتو نے کہا کہ جو لوگ آج انٹرنز کے مطالبات کی حمایت کر رہے ہیں، انہیں اپنے دورِ اقتدار کا بھی حساب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنز کے وظیفہ کو ماضی میں انتہائی کم سطح تک محدود رکھنے کی ذمہ داری بھی سابق حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ سکینہ ایتو نے سیاسی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ انٹرنز کے معاملے میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں اور اسے سیاسی مسئلہ نہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انٹرنز کے ساتھ براہِ راست بات چیت کر رہی ہے اور ان کے مسائل کو مذاکرات اور انتظامی عمل کے ذریعے حل کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے سرکاری میڈیکل کالجوں اور ہسپتالوں میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز نے 31 اگست سے اپنے مطالبات کے حق میں غیر معینہ مدت کا احتجاج شروع کر رکھا ہے۔ احتجاجی انٹرنز کے مطابق انہیں اس وقت 12,300 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، جسے بڑھا کر 30 ہزار روپے ماہانہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
انٹرنز کا کہنا ہے کہ موجودہ وظیفہ گزشتہ کئی برسوں سے نظرِ ثانی کا منتظر ہے، جبکہ اس دوران مہنگائی میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق انٹرن شپ کے دوران وہ ایمرجنسی خدمات، او پی ڈی، وارڈ ڈیوٹی، نائٹ شفٹ، دیہی علاقوں میں تعیناتی اور دیگر طبی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، جبکہ کئی مواقع پر انہیں طویل اوقات تک مسلسل ڈیوٹی بھی انجام دینا پڑتی ہے۔
احتجاجی انٹرنز کا مؤقف ہے کہ ان کی ذمہ داریوں، کام کے بوجھ اور موجودہ معاشی حالات کے مقابلے میں 12,300 روپے کا ماہانہ وظیفہ انتہائی کم ہے، اس لیے اس میں فوری طور پر اضافہ کیا جانا چاہیے۔
انٹرنز کے احتجاج کو مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے بھی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، پی ڈی پی رہنما التجا مفتی، کانگریس کے سینئر رہنما جی اے میر سمیت کئی سیاسی رہنما احتجاجی انٹرنز کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کر چکے ہیں اور حکومت سے ان کے مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔
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تاہم، وزیر صحت سکینہ ایتو کے تازہ بیان کے بعد حکومت کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ انٹرنز کے وظیفہ میں اضافے سے متعلق معاملہ زیرِ غور ہے اور اس حوالے سے انتظامی سطح پر کارروائی جاری ہے۔ حکومت نے انٹرنز کو یقین دلایا ہے کہ ان کے جائز مطالبے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے اور معاملہ حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔