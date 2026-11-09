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'فکرِ مانسبل' کا جھیل کو بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ
باشعور شہریوں نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے ماحولیاتی بحالی کو اولی ترجیح دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : November 9, 2026 at 9:05 PM IST
گاندربل: (فردوس احمد تانترے) مانسبل جھیل کی بگڑتی ہوئی ماحولیاتی صورت حال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صفاپورہ کے باشعور شہریوں نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قیمتی قدرتی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے لیے فوری، ٹھوس اور مقررہ مدت کے اندر عملی اقدامات کیے جائیں۔
شہریوں نے اپنے پیغام میں جھیل میں کوڑا کرکٹ کی موجودگی، اس آبی ذخیرے کے اطراف قدرتی خطوں کی تباہی، قدرتی چشموں کے تحفظ میں کوتاہی اور ایک جامع ماحولیاتی منصوبے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ایک رپورٹ کے مطابق، وولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سیاحتی ترقیاتی سرگرمیوں پر تقریباً 48.87 کروڑ روپے خرچ کیے، جبکہ جھیل کی صفائی اور قدرتی چشموں کی بحالی جیسے بنیادی کاموں پر صرف 3.04 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔
رپورٹ میں ناقص سیوریج نظام، ٹھوس فضلے کی تلفی، جھیل کے آبی ذخائر کے اطراف قدرتی علاقوں کے تحفظ اور مانسبل کے لیے ایک جامع تحفظ و بحالی کا منصوبہ تیار نہ ہونے جیسے سنگین مسائل کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔
مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ جموں و کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی کی جانب سے اپریل 2026 میں نیشنل گرین ٹربیونل (این جی ٹی) کے سامنے پیش کی گئی رپورٹ میں بھی کھلی نالیوں کے ذریعے گھروں کے گندے پانی کے بغیر ٹریٹمنٹ کے جھیل میں داخل ہونے اور پانی کے گرتے ہوئے معیار سے متعلق سنگین خدشات کا ذکر کیا گیا ہے۔
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باشعور شہریوں کا کہنا ہے کہ جھیل کو صرف سیاحتی تشہیر کرنے یا رسمی تقریبات منعقد کرنے سے نہیں بچایا جا سکتا۔ اس کے لیے سائنسی بنیادوں پر تیار کردہ جامع بحالی منصوبہ، مؤثر سیوریج ٹریٹمنٹ، ٹھوس فضلے کی مناسب تلفی، اور قدرتی چشموں و آبی ذخیرے کے اطراف کے علاقوں کا تحفظ کرنا لازمی ہے۔
شہریوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جھیل کا تحفظ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ مقامی آبادی اور ہر شہری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جہاں متعلقہ سرکاری محکموں کو اپنی ادارہ جاتی ذمہ داری اور جوابدہی یقینی بنانی چاہیے، وہیں عوام کو بھی کوڑا کرکٹ اور گندا پانی آبی راستوں میں بہانے سے گریز کرنا ہوگا۔
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اسی اجتماعی کوشش کے تحت ’’فکرِ مانسبل - مانسبل بچاؤ، اپنا ورثہ بچاؤ‘‘ کے عنوان سے ایک پُرامن عوامی بیداری مہم شروع کی جا رہی ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، ماہرینِ ماحولیات، سماجی کارکنوں اور باشعور شہریوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد کرنا ہے۔
شہریوں نے واضح کیا کہ یہ مہم کسی فرد، ادارے یا سیاسی تنظیم کے خلاف نہیں بلکہ ایک تعمیری عوامی کوشش ہے، جس کا مقصد مانسبل کے قدرتی حسن، ماحولیاتی تحفظ اور ادارہ جاتی جوابدہی کو یقینی بنانا ہے۔
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