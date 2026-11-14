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ورزش اور صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر ذیابیطس کا مقابلہ کریں، عالمی یومِ ذیابیطس پر ڈی سی پلوامہ کے کے سدھا کا پیغام

عالمی یومِ ذیابیطس پر DC آفس کمپلیکس میں خصوصی یوگا سیشن کا انعقاد ہوا، ڈپٹی کمشنر نے صحت مند طرزِ زندگی اپنانے پر زور دیا۔

Fight Diabetes Through Exercise and Healthy Living DC Pulwama Message on World Diabetes Day 2026, Urdu News
پلوامہ میں عالمی یومِ ذیابیطس منایا گیا (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 14, 2026 at 1:17 PM IST

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پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): عالمی یومِ ذیابیطس کے موقع پر ضلعی انتظامیہ پلوامہ نے ڈسٹرکٹ آیوش یونٹ پلوامہ کے باہمی اشتراک سے ڈی سی آفس کمپلیکس پلوامہ میں ایک خصوصی یوگا سیشن کا انعقاد کیا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد جسمانی ورزش، صحت مند طرزِ زندگی اور ذیابیطس (شوگر) سے بچاؤ کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنا تھا۔

تقریب کی تفصیلات، وادی میں ذیابیطس کی صورتحال اور ڈپٹی کمشنر کے پیغام کا احوال درج ذیل ہے:

افسران اور مقامی باشندوں کی بھرپور شرکت

اس خصوصی سیشن میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے کے سدھا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ، ضلعی و محکمانہ سطح کے افسران، سرکاری ملازمین اور مقامی باشندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یوگا سیشن کے دوران ماہرین نے شرکاء کو مختلف عملی مشقیں کروائیں اور جسمانی تندرستی و ذہنی سکون کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ عوام کو مجموعی صحت بہتر بنانے کی ترغیب دی جا سکے۔

پلوامہ میں عالمی یومِ ذیابیطس منایا گیا (Credit; ETV BHARAT)

وادیٔ کشمیر میں ذیابیطس کا بڑھتا ہوا رجحان

وادیٔ کشمیر میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے بچے، نوجوان اور بزرگ سبھی یکساں متاثر ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق، اگرچہ اس مرض پر قابو پانے کے لیے بہت سے مریض ادویات اور دیگر طبی سہولیات سے استفادہ کر رہے ہیں، تاہم روزمرہ زندگی میں باقاعدہ ورزش، جسمانی سرگرمیوں اور ذہنی صحت کی اہمیت کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

Fight Diabetes Through Exercise and Healthy Living DC Pulwama Message on World Diabetes Day 2026, Urdu News
عالمی یومِ ذیابیطس (Photo Credit; ETV BHARAT)

ڈپٹی کمشنر پلوامہ کا میڈیا سے خطاب

اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے کے سدھا نے کہا کہ ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینا نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ورزش اور جسمانی و ذہنی تندرستی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوامی شعور میں اضافے اور مثبت طرزِ زندگی اپنانے سے ذیابیطس جیسے بڑھتے ہوئے چیلنج سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکتا ہے۔

انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں یوگا اور ورزش کو لازمی شامل کریں اور بہتر صحت کے لیے متوازن معمولات اپنائیں۔

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