ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ورزش اور صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر ذیابیطس کا مقابلہ کریں، عالمی یومِ ذیابیطس پر ڈی سی پلوامہ کے کے سدھا کا پیغام
عالمی یومِ ذیابیطس پر DC آفس کمپلیکس میں خصوصی یوگا سیشن کا انعقاد ہوا، ڈپٹی کمشنر نے صحت مند طرزِ زندگی اپنانے پر زور دیا۔
Published : November 14, 2026 at 1:17 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): عالمی یومِ ذیابیطس کے موقع پر ضلعی انتظامیہ پلوامہ نے ڈسٹرکٹ آیوش یونٹ پلوامہ کے باہمی اشتراک سے ڈی سی آفس کمپلیکس پلوامہ میں ایک خصوصی یوگا سیشن کا انعقاد کیا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد جسمانی ورزش، صحت مند طرزِ زندگی اور ذیابیطس (شوگر) سے بچاؤ کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنا تھا۔
تقریب کی تفصیلات، وادی میں ذیابیطس کی صورتحال اور ڈپٹی کمشنر کے پیغام کا احوال درج ذیل ہے:
افسران اور مقامی باشندوں کی بھرپور شرکت
اس خصوصی سیشن میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے کے سدھا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ، ضلعی و محکمانہ سطح کے افسران، سرکاری ملازمین اور مقامی باشندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یوگا سیشن کے دوران ماہرین نے شرکاء کو مختلف عملی مشقیں کروائیں اور جسمانی تندرستی و ذہنی سکون کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ عوام کو مجموعی صحت بہتر بنانے کی ترغیب دی جا سکے۔
وادیٔ کشمیر میں ذیابیطس کا بڑھتا ہوا رجحان
وادیٔ کشمیر میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے بچے، نوجوان اور بزرگ سبھی یکساں متاثر ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق، اگرچہ اس مرض پر قابو پانے کے لیے بہت سے مریض ادویات اور دیگر طبی سہولیات سے استفادہ کر رہے ہیں، تاہم روزمرہ زندگی میں باقاعدہ ورزش، جسمانی سرگرمیوں اور ذہنی صحت کی اہمیت کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
ڈپٹی کمشنر پلوامہ کا میڈیا سے خطاب
اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے کے سدھا نے کہا کہ ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینا نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ورزش اور جسمانی و ذہنی تندرستی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوامی شعور میں اضافے اور مثبت طرزِ زندگی اپنانے سے ذیابیطس جیسے بڑھتے ہوئے چیلنج سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکتا ہے۔
انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں یوگا اور ورزش کو لازمی شامل کریں اور بہتر صحت کے لیے متوازن معمولات اپنائیں۔