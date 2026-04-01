پتل باغ پانپور میں سائنسی زرعی طریقوں کے فروغ کے لیے فیلڈ ڈے پروگرام منعقد
تقریب کے دوران ماہرین نے جدید کاشتکاری طریقوں کی عملی نمائش کی اور کسانوں کو سائنسی سفارشات سے آگاہ کیا۔
Published : April 1, 2026 at 9:57 PM IST
پلوامہ:(سید عادل مشتاق) شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر نے کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ اونتی پورہ کے اشتراک سے پتل باغ پلوامہ میں سائنسی زرعی طریقۂ کار کو فروغ دینے، کسانوں اور زرعی سائنسدانوں کے درمیان روابط مضبوط بنانے کے مقصد سے ایک فیلڈ ڈے پروگرام کا انعقاد کیا۔
ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ ڈاکٹر ریحانہ حبیب کانت اس موقع پر مہمانِ خصوصی تھیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے جدید زرعی ٹیکنالوجی اور تحقیق پر مبنی کاشتکاری اپنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے زرعی پیداوار میں اضافہ، فصلوں کے معیار میں بہتری اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ ڈے جیسے پروگرام زرعی تحقیق اور کسانوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
چیف سائنٹسٹ سکاسٹ اور سربراہ کرشی وگیان کیندر اونتی پورہ ڈاکٹر جاوید احمد مگلو سمیت دیگر افسران، سائنسدانوں، ایکسٹینشن عملے، کسانوں اور طلبہ نے پروگرام میں بھرپور شرکت کی۔
تقریب کے دوران ماہرین نے جدید کاشتکاری طریقوں کی عملی نمائش کی اور کسانوں کو سائنسی سفارشات سے آگاہ کیا۔ کسانوں کو مقامی حالات کے مطابق جدید اور پائیدار زرعی طریقے اپنانے کی ترغیب دی گئی۔ اس موقع پر کسانوں کو زرعی سائنسدانوں سے براہِ راست گفتگو، درپیش مسائل پر تبادلۂ خیال اور ماہرین سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔
شرکاء نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایسے پروگرام مستقبل میں بھی جاری رہیں گے تاکہ خطے میں جدید زراعت کو فروغ مل سکے۔