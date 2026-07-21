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سرینگر میں عوامی نقل وحرکت مسدود: ایک گھنٹے کی بارش نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کی کھولی پول
25 سو کروڑ روپے ڈرینیج سسٹم پر خرچ کرنے کے باوجود اسمارٹ سٹی 25 منٹ کی موسلادھار بارش میں ڈوب گئی۔
Published : July 21, 2026 at 9:44 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): شہر سرینگر میں ایک گھنٹے کی موسلادھار بارش میں 25 سو کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی گئی اسمارٹ سٹی ڈوب گئی۔ سول لائنز کے علاوہ شہر خاص کر بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کا پانی ہر طرف جمع ہوگیا اور عوامی نقل وحرکت مسدود ہوکر رہ گئی۔
اسمارٹ سٹی سرینگر کے بیشتر علاقوں میں ڈرینیج سسٹم ناکارہ ہوگیا ہے۔ پانی سڑکوں میں جمع ہوگیا۔ شہر خاص کے خانیار، بابہ ڈیم، فورشور روڈ، بمنہ، عیدگاہ، لال چوک اور دیگر علاقوں میں جگہ جگہ پانی تالاب بن گئے۔ لال چوک تک کادی کدل، بابہ ڈیمب روڑ دونوں طرف بارش کا پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بابہ ڈیمب میں اتنا پانی جمع ہوگیا تھا کہ کوئی گاڑی میں ہی چل سکے۔ اسمارٹ سٹی کی دس گاڑیاں بھی پانی میں کئی گھنٹوں تک پھنسی رہیں۔
پروجیکٹ کے مکمل ہوئے تقریباً 8 برس بعد بھی شہر سرینگر نامکمل
لوگوں نے کہا کہ 25 سو کروڑ روپے ڈرینیج سسٹم پر خرچ کرنے کے باوجود اسمارٹ سٹی 25 منٹ کی موسلادھار بارش میں ڈوب گئی۔ درگاہ سے شالیمار جانے والے فور شور روڑ پر جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا جس سے لوگوں کو نقل و حرکت میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 3,634 کروڑ کی تخمینہ لاگت سے سرینگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت ترقیاتی کام درست لیے گئے جن میں مقام مختص کیا گیا۔ جن میں 3,524 کروڑ کی لاگت سے مختلف کام کامیابی سے مکمل کیے گئے ہیں۔ لیکن اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے مکمل ہوئے تقریباً 8 برس بعد بھی شہر سرینگر میں چند منٹوں کی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہوجاتی ہے۔ جب کہ تعمیر کیا گیا ڈرینیج سسٹم بلاک ہونے سے لوگوں اور ٹریفک کے نقل و حرکت میں کافی خلل پڑتا ہے۔
185 پروجیکٹس کو منظوری، 103 منصوبے مکمل، 82 منصوبے زیر عمل
اسمارٹ سٹی پروجیکٹ سال 2017 میں شروع کیا گیا تھا۔ 3,634 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے منظور شدہ اس پروجیکٹ میں بہتر نقل و حرکت، اپ گریڈ شدہ نکاسی آب کی آپ گریڈیشن، تاریخی ورثے کے تحفظ، ٹریفک مینجمنٹ اور بہتر عوامی مقامات کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی سے مربوط شہر کا تصور وغیرہ شامل تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس اسمارٹ مشن کے تحت 4,154.96 کروڑ روپے کے 185 پروجیکٹس کو منظوری دی گئی ہے۔ ان میں سے 2,575.95 کروڑ روپے کی مالیت کے 103 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جب کہ 1,579.01 کروڑ روپے کے 82 منصوبے زیر عمل ہیں۔
عبور ومرور میں کئی دقتوں کا سامنا
نشاط، شالیمار اور دیگر مغل باغات کی سیر پر آنے سیاحوں نے کہا کہ ڈگہ پارک کے نزدیک پانی جمع ہونے کے باعث کئی گھنٹوں تک انہیں انتظار کرنا پڑا۔ کیونکہ ڈرینیج سسٹم بلاک ہو گیا تھا۔ پرانے شہر کا خانیار اور بابہ ڈیمب علاقہ سب سے زیادہ متاثر رہا جب کہ لال چوک اسمارٹ سٹی ہونے کے باوجود بھی عام لوگ کے عبور ومرور میں کئی دقتیں پیش آرہی ہیں۔
حکام کو آگاہ کیا لیکن ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی
بابہ ڈیمب کے ایک مقامی دکاندار جان نے کہا کہ چند منٹوں کی بارشوں سے ہمارے دکانیں زیر آب آجاتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں کروڑوں کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو متعلقہ محکمہ اور نہ ہی موجودہ سرکار ٹس سے مس ہورہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم نے کئی بار اس خطرناک صورتحال سے متعلقہ حکام کو آگاہ کیا لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہر جگہ ڈرینیج سسٹم بلاک ہوچکے ہیں اور اندرون شہر کی مرکزی سڑکیں بھی زیر آب آجاتی ہیں۔
موجودہ نیشنل کانفرنس سرکار سے مطالبہ
سرینگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت بنائے گئے ڈرینیج سسٹم اگر کارگر ہوتا تو یہ صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ چند منٹوں کی بارشوں میں اس سیلابی صورتحال سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت بنایا گیا ڈرینیج کتنا کامیاب ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکمہ خاص موجودہ نیشنل کانفرنس سرکار سے مطالبہ کیا کہ اس سنگین مسئلہ کی طرف توجہ دی جائے تاکہ معمولی بارشوں سے ہونے والی ایسی سیلابی صورتحال سے لوگوں کو نجات دلائی جاسکیں۔
صورتحال سے نمٹنے کے لیے کنٹرول روم قائم
اس بیچ سرینگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور اسمارٹ سٹی کے سی او حسیب نے کہا کہ تیز بارش کی وجہ سے شہر سرینگر کا ڈرینیج سسٹم ناکارہ ہوگیا۔ تاہم شہر سرینگر سمیت دیگر علاقوں میں ٹیموں کو تعینات کیا گیا۔ سٹی ڈرینیج اور مکینیکل ڈویژن دونوں متحرک ہیں۔ پانی کی نکاسی کی خاطر پمپس کو کام پر لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسلادھار بارشوں سے پیدا شدہ یا ہونی والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور فون نمبرز بھی مشترک کیے گئے تاکہ لوگوں کی مدد کی جاسکیں۔
بڑے پیمانے پر بارش کی پیش گوئی
ادھر محکمۂ موسمیات کے مطابق اگلے 5 روز کے دوران جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ خاص طور پر جموں صوبے میں موسلادھار سے تیز بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کی وارننگ دی گئی ہے جس میں سیلاب، زمین کھسکنے، مٹی کے تودے گرنے اور نالوں کے قریب علاقوں میں جولائی کے آخر تک سیلاب کے خطرے کی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ کشمیر اور جموں میں 23 جولائی تک بڑے پیمانے پر بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے جو کہ 24 جولائی سے بتدریج کم ہونے کی امید ہے۔