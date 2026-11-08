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جموں و کشمیر بھر میں دیوالی کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا: بین المذاہب ہم آہنگی کی شاندار مثال، سرحد پر بھارتی فوجی جوانوں نے منایا روشنیوں کا تہوار
دیوالی کے اس پرمسرت موقع پر جموں و کشمیر کی صدیوں پرانی مشترکہ تہذیب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے۔
Published : November 8, 2026 at 10:09 PM IST
سری نگر / رامبن : جموں و کشمیر بھر میں اتوار کے روز روشنیوں کا تہوار ’دیوالی‘ روایتی مذہبی عقیدت و احترام، تزک و احتشام اور بے پناہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ جموں، رامبن، اودھم پور، کٹھوعہ، سامبا اور وادیٔ کشمیر سمیت مختلف اضلاع میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں نے صبح سویرے مندروں کا رخ کیا۔ اس موقع پر خصوصی پوجا کی گئی اور وادی و خطہ جموں میں امن، باہمی بھائی چارے، خوشحالی اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ ایل او سیپر بھی فوجی جوانوں نے گھروں سے دور رہ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ دیوالی منائی۔
دیوالی کے اس پرمسرت موقع پر جموں و کشمیر کی صدیوں پرانی مشترکہ تہذیب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے۔ ضلع رامبن سمیت مختلف علاقوں میں مسلم اور سکھ برادریوں کے افراد نے اپنے ہندو دوستوں، ہمسایوں اور شناساؤں کے گھروں میں جا کر انہیں دیوالی کی مبارک باد پیش کی اور ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک رہے۔ ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا گیا اور مٹھائیوں کا تبادلہ کیا گیا، جس نے خطے میں رواداری اور باہمی یگانگت کی روایات کو مزید مستحکم کیا۔
تہوار کی مناسبت سے تمام اضلاع کے مرکزی اور قصباتی بازاروں میں صبح سے دیر گئے تک خریداروں کا جمِ غفیر امڈ آیا۔ ہزاروں مرد و خواتین نے پوجا کے سامان، مٹی کے روایتی دیوں، مٹھائیوں، پھلوں، نئے ملبوسات اور برقی قمقموں کی خریداری کی۔ دکانوں پر خریداروں کے رش کے باعث تل دھرنے کو جگہ نہ رہی اور بازاروں میں غیر معمولی چہل پہل دیکھنے میں آئی۔ ضلعی اور پولیس انتظامیہ نے عوام الناس کی سہولت اور آمد و رفت کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اہم تجارتی مراکز اور بازاروں میں گاڑیوں کے داخلے پر عارضی پابندی عائد کر رکھی تھی، جس سے لوگوں کو پرامن ماحول میں پیدل خریداری کرنے میں آسانی رہی۔
شام ہوتے ہی پورا جموں و کشمیر برقی قمقموں، شمعوں اور مٹی کے دیوں کی ضیا پاشیوں سے جگمگا اٹھا۔ لوگوں نے نئے ملبوسات زیب تن کر کے اپنے گھروں، صحنوں، چھتوں، دکانوں اور گلی کوچوں کو روشن کیا اور پوجا ارچنا کی۔ پوجا کے بعد نوجوانوں اور بچوں نے خوب آتشبازی کی اور پٹاخے چھوڑے۔
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واضح رہے کہ دیوالی (دیپاولی) ہندو مذہب کے اہم ترین اور بڑے تہواروں میں شمار ہوتی ہے، جو تاریکی پر روشنی اور بدی پر نیکی کی فتح کی علامت ہے۔ ہندو مذہبی عقائد کے مطابق، بھگوان شری رام چندر جی جب 14 سالہ بن واس (جلاوطنی) مکمل کرنے اور لنکا پر فتح پانے کے بعد ایودھیا واپس آئے تھے، تو اہل ایودھیا نے ان کے استقبال میں پورے شہر کو دیپ جلا کر روشن کیا تھا۔ اسی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال یہ تہوار منایا جاتا ہے۔