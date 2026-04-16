پکنک ماتم میں تبدیل، چلتی بس سے گر کر طالبہ کی موت
پکنک پر جا رہی طالبہ ادھم پور کے قریب چلتی بس سے گر کر فوت ہوئی ، پولیس نے کیا مقدمہ درج، تفتیش شروع۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 16, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 5:18 PM IST
جموں: صوبہ جموں میں ادھم پور کے قریب ایک دلدوز ٹریفک حادثہ میں ایک دوشیزہ ہلاک ہو گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق گورنمنٹ کالج فار ویمن (جی سی ڈبلیو) گاندھی نگر، جموں کی چوتھے سمسٹر کی ایک طالبہ مبینہ طور ادھم پور کے قریب چلتی بس سے گرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔متوفیہ کی شناخت انجلـی چودھری کے طور پر ہوئی ہے۔
معلوم ہوا ہے کہ وہ کالج پکنک کے لیے پٹنی ٹاپ جا رہی تھی کہ ادھم پور کے قریب چلتی بس سے گر گئی اور اس کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ واقعے کے بعد پکنک منسوخ کر دیا گیا اور تمام بسیں واپس جموں لوٹ آئیں۔ عینی شاہدین کے مطابق وہ بس کی پچھلی کھڑکی سے گر گئیں، تاہم اس کے گرنے کی فوری وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔
انجلـی چودھری (20)، نریش چودھری اور ریکھا دیوی کی بیٹی تھیں اور جموں کے نواحی علاقے میراں صاحب کی رہنے والی تھی۔ وہ جی سی ڈبلیو گاندھی نگر میں سائنس کی طالبہ تھی اور فزکس کو بطور اہم مضمون پڑھائی کر رہی تھی۔ ان کی افسوسناک موت پر وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے کہا: "مجھے گورنمنٹ کالج فار ویمن گاندھی نگر جموں کی چوتھے سمسٹر کی طالبہ ، انجلـی چودھری کی ادھم پور کے قریب ایک افسوسناک حادثے میں موت کی خبر سن کر گہرا دکھ ہوا۔ وہ آج صبح اپنے ساتھی طلبہ کے ساتھ پکنک کے لیے پٹنی ٹاپ جا رہی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ تقریباً ساڑھے دس بجے ادھم پور سے ایک کلومیٹر پہلے بس سے گر گئیں۔ میں ان کے غمزدہ خاندان، دوستوں اور کالج کے تمام افراد سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ میں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ متاثرہ خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ اللہ ان کی روح کو سکون عطا کرے۔"
ادھر، پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے، وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی و طبی لوازمات کی تکمیل کے بعد ہی میت کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
