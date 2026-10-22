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شکست کے خوف سے نیشنل کانفرنس پنچایت انتخابات سے کترا رہی ہے: سنیل شرما
سنیل شرما نے کہاکہ حکومت بجلی، ایل پی جی سلنڈر، روزگار اور راشن کی فراہمی سے متعلق وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
Published : October 22, 2026 at 6:02 PM IST
سرینگر (ہرویز الدین) جموں وکشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے جمعرات کو نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہاکہ وہ شکست کے خوف سے پنچایتی اور میونسپل انتخابات میں تاخیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات عمر عبداللہ کی مقبولیت کو جانچنے کا ایک اہم امتحان ثابت ہوگا۔
بی جے پی کے ایک پروگرام کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر میں متبادل سیاسی نمائندگی کو ابھرنے کی اجازت دینے سے گریزاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ کے خاندان کی انا، تکبر اور پنچایتی راج کے انتخابات منعقد کرنے سے گریز ہی تاخیر کی بنیادی وجوہات ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور عوام کی نمائندگی کرے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔
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سنیل شرما نے کہا کہ حکومت بجلی، ایل پی جی سلنڈر، روزگار اور راشن کی فراہمی سے متعلق اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات سے لوگوں کو این سی حکومت کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا گزشتہ پانچ برسوں میں دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی ہے اور پچھلے دو برسوں میں کوئی بھی مقامی نوجوان دہشت گرد تنظیموں میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے۔