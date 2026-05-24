ڈر تھا کہ لداخ کہیں دوسرا منی پور نہ بن جائے، لیکن مرکز کے ساتھ حالیہ مذاکرات مثبت رہے: وانگچک
وزارت داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے وانگچک نے کہا کہ دونوں فریق نے ایک ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔
By PTI
Published : May 24, 2026 at 8:42 PM IST
نئی دہلی: ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے کہا کہ لداخ کے نمائندوں اور مرکزی حکومت کے بیچ حالیہ بات چیت ایک "مثبت " رہی، اسی کے ساتھ خبردار کیا کہ خطے میں اعتماد کی بحالی کا عمل ابھی تک نامکمل ہے۔
گذشتہ سال ہوئے احتجاج سے جڑے کیسز کے ابھی تک نہ سلجھنے، ذاتی ساز و سامان کی ضبطی اور تحریک سے جڑی تنظیموں کے خلاف کی گئی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی تک مکمل اعتماد بحال ہونا باقی ہے۔
سنیچر کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک انٹرویو میں، وزارت داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کے تازہ دور پر اظہار خیال کرتے ہوئے وانگچک نے کہا کہ جمعرات کی میٹنگ کے بعد سے ان کا نقطہ نظر کچھ بدل گیا ہے، لیکن اب بھی وہ محتاط ہیں۔
نظر بندی کے اپنے سابقہ تجربے کا ذکر کرتے ہوئے وانگچک نے کہا کہ "اس ملاقات سے کچھ فرق پڑا ہے... ورنہ میں بہت مایوس ہو گئے تھے۔"
انہوں نے کہا کہ رہائی کے حکمنامے میں "اعتماد کی فضا" پیدا کرنے اور "بامعنی اور تعمیری بات چیت" کی طرف بڑھنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ تاہم، انہوں نے الزام لگایا کہ زمینی صورت حال ان یقین دہانیوں کی عکاسی نہیں کرتی ہے۔
وانگچک نے کہا کہ "زمین پر کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ تقسیم ہو رہے تھے- لیہہ اور کارگل، بدھسٹ آپس میں لڑ رہے تھے، مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ اعتماد کی بحالی نہیں ہو رہی ہے، اور بامعنی بات چیت کے امکانات کم دکھائی دے رہے تھے۔"
انہوں نے کہا کہ "پچھلا ہفتہ بہت منفی رہا، ہر طرف تنازعہ تھا۔ مجھے لگا کہ لداخ ایک اور منی پور بن جائے گا، یہ اسی سمت جا رہا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ حالیہ بات چیت سے کچھ راحت ملی ہے۔ وزارت داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ "دونوں فریقوں نے ایک ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔" وانگچک نے کہا کہ امید کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا حکومت آنے والے ہفتوں میں ٹھوس اقدامات کرتی ہے۔
کارکن نے کئی حل طلب مسائل کی طرف اشارہ کیا جو اعتماد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جن میں ان کا فون بھی شامل ہے جسے تقریباً آٹھ ماہ قبل احتجاج کے دوران ضبط کر لیا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ "جیل جاتے ہوئے میرا فون لے لیا گیا تھا۔ مجھے رہا ہوئے دو ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن مجھے ابھی تک میرا فون واپس نہیں ملا ہے۔" انہوں نے ہمالین انسٹی ٹیوٹ آف الٹرنیٹیوز (HIAL)، لداخ کے زمینی لیز اور فارن کنٹری بیوشن ریگولیشن ایکٹ (FCRA) لائسنس سے متعلق مسائل کا بھی ذکر کیا۔
انہوں نے کہا، "ہمالین انسٹی ٹیوٹ آف الٹرنیٹیوز کے زمین کی لیز منسوخ کر دی گئی، حالانکہ ہمارے پاس تمام دستاویزات موجود تھے۔ ہمارا ایف سی آر اے ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ ادارے کے اکاؤنٹس کی جانچ میں کوئی بے ضابطگی نہیں پائی گئی۔
وانگچوک نے استدلال کیا کہ ان پیش رفتوں کی وجہ سے وہ اپنی رہائی کی وجوہات پر سوال اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجھے ہمدردی کی وجہ سے رہا کیا گیا یا سپریم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے؟
بات چیت میں حالیہ پیش رفت کو تسلیم کرتے ہوئے وانگچک نے کہا کہ وہ اگلے چند ہفتوں میں مرکزی حکومت کی منشا کا اندازہ اس کے اقدامات کی بنیاد لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ "اب میں اگلے یا دو ہفتوں میں دیکھنا چاہوں گا کہ آیا وہ ان کوتاہیوں کو دور کرتے ہیں۔"
وانگچک نے کہا کہ اعتماد کا سب سے اہم خسارہ انفرادی شکایات کے بارے میں نہیں بلکہ لداخ میں 24 ستمبر کو ہونے والے مظاہروں سے متعلق کیسز کے بارے میں ہے۔
انہوں نے مظاہرین کے خلاف مجرمانہ کیسز اور تحریک سے متعلق اموات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ "سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 24 ستمبر کو کیا ہوا تھا۔ اتنے لوگ زخمی ہوئے، کچھ مر گئے... بہت سے لوگوں پر کیس کیے گئے، کیا وہ مقدمات واپس لیے جائیں گے؟ تب ہی اعتماد بحال ہوگا۔"
وانگچک کے یہ تبصرے ایک میٹنگ کے بعد آئے جس میں لیہہ اپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے نمائندوں نے وزارت داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے ساتھ لداخ کے لیے آئینی تحفظات، جمہوری حقوق اور گورننس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔
جمعرات کو ذیلی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں، دونوں گروپوں نے اشارہ کیا کہ لداخ میں جمہوریت کی بحالی اور آئین کے آرٹیکل 371 کے تحت ناگالینڈ، سکم اور میزورم جیسے آئینی تحفظات فراہم کرنے پر حکومت ہند کے ساتھ ایک "اصولی معاہدہ" طے پا گیا ہے۔
