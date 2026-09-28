ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایف ڈی اے جموں و کشمیر نے لاسی پورہ میں غیر لائسنس یافتہ پیکجڈ ڈرنکنگ واٹر یونٹ سیل کر دیا
کارروائی کے دوران فوڈ سیفٹی ٹیم نے تجزیاتی جانچ کے لیے پیکجڈ ڈرنکنگ واٹر کے دو نمونے حاصل کیے۔
Published : September 28, 2026 at 7:03 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ایک مخصوص شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے)، جموں و کشمیر کی فوڈ سیفٹی ٹیم پلوامہ نے آئی جی سی لاسی پورہ، پلوامہ میں واقع میسرز سوات انڈسٹریز کے احاطے کا معائنہ کیا، جہاں آئی سی وائی ویو برانڈ کے نام سے پیکجڈ ڈرنکنگ واٹر کی پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی جا رہی تھی۔
معائنے کے دوران ٹیم نے پایا کہ مذکورہ یونٹ پیکجڈ ڈرنکنگ واٹر کی پروسیسنگ اور پیکیجنگ کے لیے درکار معتبر ایف ایس ایس اے آئی لائسنس کے بغیر کام کر رہا تھا۔ مزید برآں، بوتلوں پر درج ایف ایس ایس اے آئی لائسنس نمبر 1102547000051 پھلوں اور سبزیوں کے تھوک و پرچون کاروبار کے لیے جاری کیا گیا تھا، جس میں پیکجڈ ڈرنکنگ واٹر کی پروسیسنگ یا پیکیجنگ شامل نہیں تھی۔
کارروائی کے دوران فوڈ سیفٹی ٹیم نے تجزیاتی جانچ کے لیے پیکجڈ ڈرنکنگ واٹر کے دو نمونے حاصل کیے۔ خلاف ورزی کے پیش نظر یونٹ کے احاطے کو سیل کر دیا گیا اور کاروباری سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ فرم کے ذمہ دار شخص/نمائندے کو وجہ بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا گیا اور تین دن کے اندر وضاحت پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔
فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ، 2006 کی دفعہ 31 کے تحت متعلقہ فوڈ بزنس آپریٹرز کے لیے مطلوبہ لائسنس حاصل کرنا لازمی ہے۔ مزید برآں، پیکجڈ ڈرنکنگ واٹر اور منرل واٹر کو ہائی رسک فوڈ کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے، جس کے باعث مینوفیکچررز اور پروسیسرز کے لیے سخت ریگولیٹری نگرانی اور مقررہ ضوابط کی پابندی ضروری ہے۔
ایسے فوڈ بزنس کو، جس کے لیے لائسنس لازمی ہو، مطلوبہ لائسنس کے بغیر چلانا فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ، 2006 کی دفعہ 63 کے تحت قابلِ تعزیر جرم ہے، جس پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔
مذکورہ یونٹ کی جانب سے لازمی ایف ایس ایس اے آئی لائسنس کے بغیر فوڈ بزنس چلانے پر متعلقہ دفعات کے تحت شکایت/استغاثہ دائر کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جسے مجاز عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
ایف ڈی اے، جموں و کشمیر نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ تمام فوڈ بزنس آپریٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاروبار کی نوعیت کے مطابق درست ایف ایس ایس اے آئی لائسنس/رجسٹریشن حاصل کریں اور اسے برقرار رکھیں۔ محکمہ نے کہا کہ عوامی صحت کے تحفظ اور فوڈ سیفٹی قوانین کی مکمل پابندی یقینی بنانے کے لیے خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔